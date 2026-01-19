Über den Automobilzulieferer Eitek GmbH mit Sitz in Ebergassing (Niederösterreich) wurde am Montag das bereits in der Vorwoche beantragte Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Korneuburg eröffnet. Laut einer Aussendung des KSV1870 können Gläubiger ihre Forderungen bis zum 18. Februar anmelden. Die Sanierungsplantagsatzung wurde für den 15. April angesetzt.

>>> VW, BMW & Mercedes verlieren an Boden: Diese Krise trifft die Auto-Giganten mit voller Wucht

Von der Insolvenz betroffen sind 319 Beschäftigte und 272 Gläubiger. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf 36 Millionen Euro.