Der Medizintechnik- und Sicherheitstechnikhersteller Dräger errichtet in Wien einen neuen Unternehmensstandort. Mit dem Neubau in der Perfektastraße 67 setzt das Unternehmen eine größere Investition in Österreich um. Der Gebäudekomplex soll bis 2027 fertiggestellt werden und die bisherige Wiener Niederlassung ablösen. Ziel ist es, die Betreuung von Kunden in Österreich auszubauen und zugleich eine zentrale organisatorische Funktion für die Region Südosteuropa zu übernehmen.

Dräger ist ein 1889 in Lübeck gegründetes Unternehmen und beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeitende. Das Produkt- und Lösungsportfolio reicht von Medizintechnik für Krankenhäuser und Rettungsdienste bis hin zu Sicherheits- und Messtechnik für Industrie, Feuerwehren und Behörden. Der Wiener Standort ist dabei seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Vertriebs- und Serviceorganisation in Österreich.