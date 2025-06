Die Unternehmensberatung Sattler Energie Consulting zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2025 des INDUSTRIEMAGAZIN zu den besten Beratungsunternehmen des Landes. Besonders hervorgehoben wurde die Expertise in zukunftsweisenden Themenfeldern: Platz 1 in der Kategorie „Innovationsberatung“, Platz 2 in der Kategorie „Sustainability“, Platz 3 in der Branche „Automobil und Zulieferindustrie“.

Mit diesen Spitzenplatzierungen bestätigt Sattler Energie Consulting seine führende Rolle in der Entwicklung nachhaltiger und innovationsgetriebener Strategien – insbesondere für Industrieunternehmen im technologischen Wandel.

Martin Hinterndorfer, stellvertretender Leiter Kundenbetreuung, betont die zentrale Haltung des Unternehmens in der Innovationsberatung: „Bei Sattler Energie Consulting verstehen wir Innovation als gemeinsame Reise – wir denken voraus, leben Verantwortung vor und gehen mit unseren Kund:innen neue Wege. Unser Ziel sind Lösungen, die ökologisch sinnvoll, technisch machbar und wirtschaftlich tragfähig sind. Beratung ist Vertrauenssache – der Nutzen unserer Kund:innen steht immer im Zentrum.“

Auch im Bereich Nachhaltigkeit setzt Sattler Energie Consulting Maßstäbe. Patricia Kals, Leiterin ESG & Umweltmanagement, beschreibt den Beratungsansatz so: „Nachhaltigkeit ist nur dann sinnvoll, wenn sie zur Realität im Unternehmen passt und echte Wirkung entfaltet. Unsere Beratung ist praxisnah, lösungsorientiert und messbar. Sattler Energie Consulting hilft Unternehmen dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – und dabei den größten positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.“

Im Industriebereich, insbesondere im Segment Automobil und Zulieferindustrie, verbindet das Unternehmen technisches Know-how mit strategischer Umsetzungsbegleitung. Peter Johannes Krohn, Experte für ESG & Klima, erläutert: „Sattler Energie Consulting liefert der Automobil- und Zulieferindustrie keine Konzepte für die Schublade, sondern umsetzbare Lösungen. Wir analysieren Treibhausgasemissionen präzise, entwickeln förderfähige Maßnahmen und begleiten deren Umsetzung. Unsere Erfahrung aus 30 Jahren macht uns zum strategischen Partner für nachhaltige Transformation mit messbarem Ergebnis.“

Das jährlich veröffentlichte Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZINS basiert auf einer umfangreichen Marktstudie. Im Mai 2025 wurden 250 Entscheidungsträger:innen aus österreichischen Unternehmen zu ihrer Einschätzung befragt. Bewertet wurden unter anderem Beratungsqualität, Innovationsfähigkeit, Umsetzungskompetenz und der konkrete Nutzen für Unternehmen. In die Analyse flossen klassische Beratungsfirmen, IT-Consultants, Einheiten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consulting-Teams ein.