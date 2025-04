Neben dem breiten Einsatz in administrativen Prozessen wächst die Bedeutung der KI besonders im technischen Bereich. TÜV SÜD investiert gezielt in KI-basierte Technologien zur Optimierung technischer Abläufe, beispielsweise durch automatisierte Fehlererkennung und -analyse in industriellen Produktionsprozessen. „Diese Anwendungen versprechen erhebliche Zeitersparnisse, erhöhte Präzision und optimierte Ressourcennutzung. Dennoch erfolgt die breitere Implementierung solcher Lösungen nur langsam, da viele Anwendungen speziell auf die Bedürfnisse einzelner Unternehmen zugeschnitten werden müssen“, erzählt Gerald Bachler. „Unser entscheidender Erfolgsfaktor liegt hier in der engen Zusammenarbeit von TÜV SÜD mit den Industriepartnern. Gemeinsam werden kundenspezifische KI-Lösungen entwickelt, getestet und schrittweise integriert. Die intensive Kooperation ermöglicht maßgeschneiderte Anwendungen, die konkrete Herausforderungen einzelner Branchen gezielt adressieren. Damit wird KI nicht nur theoretisches Innovationspotenzial, sondern praxisorientierte Realität, die Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und Qualitätsverbesserungen in der industriellen Produktion ermöglicht“, führt Walzer weiter aus.