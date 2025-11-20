Der Ölfeldausrüster SBO hat in den ersten drei Quartalen 2025 deutliche Einbußen bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen müssen. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, gingen die Erlöse im Jahresvergleich um 15,8 Prozent auf 358,2 Millionen Euro zurück. Der Nettogewinn sank von 34,4 auf 21,6 Millionen Euro. Vorstandschef Klaus Mader bezeichnete die Geschäftszahlen im Gespräch mit der APA dennoch als „durchaus solide“ – „angesichts des äußerst herausfordernden Umfelds“.

>>> Fachkräftemangel, Energiekrise, Bürokratie: Die stille Deindustrialisierung Europas?

SBO ist weiterhin stark in der Öl- und Gasbranche engagiert. Laut Mader belasteten ein Überangebot an Rohöl, reduzierte Investitionen infolge niedriger Preise sowie die angespannte Zollsituation insbesondere das dritte Quartal. Die Unsicherheit sei groß, da „unsere Kunden nicht wissen, wo sie bestellen sollen“.