Agrana : Agrana-Chef Büttner: "Ein großes Stück des Weges zurückgelegt"

11.06.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Agrana im Umbau: CEO Stephan Büttner restrukturiert das volatile Zucker- und Commodity-Geschäft, baut höherwertige Food-&-Beverage-Lösungen aus und trimmt den Konzern auf Effizienz.
Büttner Agrana

Agrana-CEO Stephan Büttner: "Kapital ist nicht endlos verfügbar"

- © Clemens Fabry

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Erstveröffentlichung
11.06.2026
Letzte Aktualisierung
11.06.2026
Daniel Pohselt