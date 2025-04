Ein entscheidender Faktor für die Schließung des Werks ist der rückläufige Marktanteil Europas in der Produktion von Leiterplattenmaterial. Eine Unternehmenssprecherin erklärte gegenüber den OÖN: "Der Marktanteil Europas an der Produktion für diese Art von Komponenten ist in den letzten 20 Jahren von circa 20 auf 2 Prozent geschrumpft."

Der massive Rückgang des europäischen Marktanteils an der Produktion von Leiterplattenmaterial – von rund 20 % auf nur noch 2 % innerhalb der letzten 20 Jahre – ist das Ergebnis mehrerer tiefgreifender Entwicklungen in der globalen Elektronikindustrie. Einer der Hauptgründe ist die Verlagerung der Produktion nach Asien. Länder wie China, Taiwan und Südkorea haben sich in den vergangenen Jahrzehnten als führende Produktionsstandorte etabliert. Dort sind die Herstellungskosten – insbesondere für Löhne, Energie und Rohstoffe – deutlich niedriger als in Europa, was Unternehmen dazu veranlasste, ihre Lieferketten zu optimieren und Produktionskapazitäten zu verlagern.

Ein weiterer Faktor ist die sinkende Wettbewerbsfähigkeit europäischer Werke. Während asiatische Produzenten durch ihre Größe und Skaleneffekte oft effizienter und kostengünstiger produzieren können, haben europäische Unternehmen mit steigenden Energiekosten, strengeren Umweltauflagen und höheren Lohnkosten zu kämpfen. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen ihre Fertigung aus Europa abgezogen haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Auch der generelle Wandel in der Elektronikindustrie hat zum Rückgang des europäischen Marktanteils beigetragen. Während früher viele europäische Unternehmen ihre eigenen elektronischen Komponenten herstellten, setzen sie heute vermehrt auf Zulieferer aus Asien. Besonders in der Automobil- und Unterhaltungselektronikbranche wurden Lieferketten zunehmend global optimiert, wodurch europäische Produzenten an Bedeutung verloren.

Laut einem Mitarbeiter des Werks sei zudem schon seit längerer Zeit nicht mehr in den Standort investiert worden, sodass die Schließung absehbar gewesen sei. Damit geht mit der Werksschließung nicht nur eine bedeutende Industrieeinrichtung in Oberösterreich verloren, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.