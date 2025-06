Der Batteriehersteller Banner mit Hauptsitz in Leonding (Bezirk Linz-Land) verzeichnet für das Geschäftsjahr 2024/25 (Stichtag 31. März) eine deutliche Umsatzsteigerung auf 312 Millionen Euro (Vorjahr: 302 Mio. Euro). Der Absatz erhöhte sich auf 4,2 Millionen Batterien, was einem Plus von 200.000 Einheiten entspricht. Der Exportanteil bleibt mit 95 Prozent konstant hoch, wie das Unternehmen in einer offiziellen Pressemeldung am Mittwoch mitteilte.

Seit April 2025 steht Werner Töpfl als neuer CEO an der Spitze des Unternehmens. Er ist der erste externe Geschäftsführer in der Firmengeschichte und folgt auf Andreas und Thomas Bawart, die Banner über Jahrzehnte geprägt haben. „Unsere Vision ist klar: Banner soll als führender Anbieter von Energiespeicherlösungen aus Österreich wahrgenommen werden – innovativ, profitabel und nachhaltig“, erklärte Töpfl.