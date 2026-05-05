Elektronik : Endress+Hauser-Manager: "Niemand wird einfach so der KI das Ruder übergeben"

05.05.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Am Endress+Hauser Global Forum 2026 in Basel präsentierte das Schweizer Messtechnikunternehmen seine Vision der vernetzten Prozessindustrie – von energieautarken IoT-Sensoren bis zum Digitalen Zwilling. Rolf Birkhofer, Geschäftsführer E+H Digital Solutions erklärt, warum Plattformen wie Netilion kein kurzfristiger Hype sind, und wie KI den Anlagenbetrieb verändern wird.
Endress+Hauser Rolf Birkhofer

Rolf Birkhofer, Geschäftsführer E+H Digital Solutions: "Wir reden seit 2015 davon, Ethernet auch in der Prozesstechnik ins Feld zu bringen. Jetzt, zehn Jahre später, ist es tatsächlich eine praktikable Technik geworden"

- © Endress+Hauser

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Erstveröffentlichung
05.05.2026
Letzte Aktualisierung
05.05.2026
Wolfgang Korne