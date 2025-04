Heimo Scheuch, geboren am 15. Oktober 1966 in Villach, Österreich, wuchs in Mühldorf im Mölltal auf. Er absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, das er 1993 mit der Promotion zum Dr. iur. abschloss. Zudem erwarb er ein Diplom in europäischem Kartellrecht an der Universität Paris und absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der École Supérieure de Commerce de Paris.

Seine berufliche Laufbahn begann Scheuch 1993 bei der internationalen Anwaltskanzlei Shook, Hardy & Bacon L.L.P. in Mailand und London, wo er im Bereich Corporate Finance tätig war. 1996 trat er als Assistent des Vorstands in die Wienerberger AG ein. Bereits ein Jahr später wechselte er ins Senior Management von Terca Bricks in Belgien und wurde 1999 zum CEO von Terca ernannt. 2001 kehrte er als Mitglied des Vorstands zur Wienerberger AG zurück und übernahm die Rolle des Chief Operating Officer (COO). In dieser Position verantwortete er die Märkte in Nordwesteuropa, Zentral- und Westeuropa sowie Indien. Am 1. August 2009 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Wienerberger AG ernannt.

Unter seiner Führung entwickelte sich Wienerberger vom traditionellen Ziegelhersteller zu einem führenden internationalen Anbieter innovativer und ökologischer Lösungen für die gesamte Gebäudehülle sowie für Infrastrukturprojekte im Wasser- und Energiemanagement. Dies spiegelt sich in der Umsatzsteigerung von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 4,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 wider.

Neben seiner Tätigkeit bei Wienerberger engagiert sich Scheuch in verschiedenen Funktionen: Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse AG, Präsident des Vereins der Wiener Börse-Emittenten, Präsident von Cerame-Unie und Geschäftsführer der ANC Anteilsverwaltung GmbH.

Heimo Scheuch ist verheiratet und spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch. Zu seinen privaten Interessen zählen Bergsteigen, Fischen, Jagen und Gartenarbeit.