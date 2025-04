Die Ankündigungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und China einzuführen, alarmieren Ökonomen weltweit. Experten warnen vor einem Handelskrieg, der besonders gravierende Auswirkungen auf Deutschland und die europäische Wirtschaft haben könnte.

„Trump zeigt, dass er es ernst meint und bei seiner handelspolitischen Agenda auf Verbündete keine Rücksicht nimmt“, erklärte Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Schularick rief Europa dazu auf, sich geschlossen auf mögliche Handelskonflikte vorzubereiten: „Europa muss sich auf einen Handelskonflikt vorbereiten und darf sich nicht auseinanderdividieren lassen.“

