Stephan Zöchling ist eine bekannte Größe in der österreichischen Wirtschaft und hat sich durch seinen Werdegang als Sanierungsexperte einen festen Platz in der Industrie erarbeitet. Geboren 1971, wuchs Zöchling in der Steiermark auf und entwickelte früh ein Interesse an technischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien startete er seine berufliche Laufbahn in der Automobilbranche, die später zu seinem wichtigsten Tätigkeitsfeld werden sollte.

Sein erstes Engagement führte ihn zu einem mittelständischen Unternehmen im Zuliefersektor, wo er erste Erfahrungen mit Krisenmanagement und Restrukturierungen sammelte. Bereits in jungen Jahren bewies Zöchling ein Gespür für effiziente Prozessoptimierung und die Sanierung finanziell angeschlagener Betriebe.

Ein entscheidender Meilenstein in seiner Karriere war seine Tätigkeit bei Remus, einem Hersteller von Sportauspuffanlagen mit Sitz in der Steiermark. Zöchling trat in den frühen 2000er-Jahren als Geschäftsführer ein und wurde später Miteigentümer des Unternehmens. Unter seiner Führung entwickelte sich Remus von einem nationalen Anbieter zu einem international erfolgreichen Unternehmen, das in über 60 Ländern tätig ist.

Parallel zu seiner Tätigkeit bei Remus engagierte sich Zöchling auch in anderen Projekten innerhalb der Automobilindustrie. Er übernahm beratende Rollen in mehreren Zulieferbetrieben und war an verschiedenen Restrukturierungsprojekten beteiligt. Dabei etablierte er sich als Experte für Krisenmanagement und gewann einen Ruf als „Sanierer“.

Stephan Zöchling war zudem stets darauf bedacht, sein Netzwerk zu erweitern. Seine Kontakte zu führenden Persönlichkeiten in der Industrie sowie zu Investoren und Finanzinstituten legten den Grundstein für seine spätere Rolle bei KTM.