Gleichzeitig wäre es zu kurz gegriffen, die Entwicklung seit 2017 ausschließlich als Niedergang zu beschreiben. Stellantis hat zuletzt mehrere Entscheidungen getroffen, die Rüsselsheim auch langfristig eine industrielle Rolle sichern sollen. Im Juni 2026 bestätigte der Konzern, dass die nächste Generation des Opel Astra nicht nur am Stammsitz produziert, sondern dort auch entworfen und entwickelt werden soll. Das Modell soll auf der neuen Stellantis-Plattform STLA ONE basieren. Opel plant bis 2030 mindestens vier neue Modelle, darunter die nächsten Generationen von Astra und Corsa.

Darüber hinaus investiert Stellantis nach eigenen Angaben bis 2030 insgesamt mehr als eine Milliarde Euro in Deutschland. Dazu gehört der neue sogenannte grEEn-campus in Rüsselsheim, der künftig die globale Opel-Zentrale und die Deutschland-Zentrale von Stellantis beherbergen soll. Forschung, Entwicklung, Design und Verwaltung bleiben damit trotz des massiven Personalabbaus am Traditionsstandort vertreten.

Auch auf dem Absatzmarkt zeigte Opel zuletzt wieder eine positivere Entwicklung. Im ersten Quartal 2026 verkauften Opel und Vauxhall nach Unternehmensangaben in der EU29-Region mehr als 115.000 Pkw. Das waren 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland stiegen die Pkw-Neuzulassungen der Marke Opel in diesem Zeitraum um 39 Prozent auf knapp 33.600 Fahrzeuge, der Marktanteil erhöhte sich auf 4,8 Prozent.