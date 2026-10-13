Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden zwischen Januar und September 2026 in Deutschland rund 19.400 Opel Astra neu zugelassen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch etwa 26.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Rückgang um rund 25 Prozent.

Allein im September 2026 registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt 2.404 Neuzulassungen des Astra. Gegenüber August mit 1.737 Fahrzeugen bedeutet das zwar eine deutliche Erholung. Der Vergleich der ersten neun Monate zeigt jedoch, dass die Modellreihe insgesamt hinter dem Vorjahresniveau zurückbleibt.

Dabei entwickelt sich die Marke Opel auf dem deutschen Markt insgesamt besser als der Astra. Von Januar bis September 2026 wurden nach veröffentlichten Zulassungsstatistiken 105.375 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es 99.288. Damit legte Opel insgesamt um gut sechs Prozent zu.

Die unterschiedlichen Entwicklungen zeigen, dass die schwächeren Astra-Zahlen nicht automatisch auf die gesamte Marke übertragen werden können. Für die Auslastung des Rüsselsheimer Stammwerks ist die Nachfrage nach dem dort produzierten Kompaktwagen dennoch von besonderer Bedeutung.

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Zulassungszahlen und der angekündigten Produktionspause ist bislang nicht bestätigt. Zudem lassen deutsche Neuzulassungen allein keine abschließenden Rückschlüsse auf die gesamte Produktion zu, da auch Fahrzeuge für Exportmärkte hergestellt werden.