Opel Rüsselsheim Produktionsstopp : Opel Rüsselsheim steht still: Was hinter der zweiwöchigen Astra-Pause steckt
Beim Autobauer Opel steht eine vorübergehende Unterbrechung der Fahrzeugfertigung bevor. Vom 19. bis voraussichtlich 30. Oktober 2026 soll die Produktion im Stammwerk Rüsselsheim ruhen. Betroffen sind damit die Kalenderwochen 43 und 44. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte entsprechende Informationen der Lokalzeitung „Main-Spitze“. Als Gründe nennt das Unternehmen geplante Arbeiten an den Produktionsanlagen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten.
Die produktionsfreie Zeit werde gezielt genutzt, um den Standort weiterzuentwickeln. Vorgesehen seien umfangreiche Schulungen, technische Umbauten und vorbeugende Instandhaltungsarbeiten. Ob neben diesen Maßnahmen auch die aktuelle Nachfrage nach den in Rüsselsheim gefertigten Fahrzeugen eine Rolle bei der Entscheidung spielt, ließ Opel allerdings offen.
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Opel Astra unter Druck: Die Zulassungszahlen zeigen das Problem in Rüsselsheim
Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden zwischen Januar und September 2026 in Deutschland rund 19.400 Opel Astra neu zugelassen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch etwa 26.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Rückgang um rund 25 Prozent.
Allein im September 2026 registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt 2.404 Neuzulassungen des Astra. Gegenüber August mit 1.737 Fahrzeugen bedeutet das zwar eine deutliche Erholung. Der Vergleich der ersten neun Monate zeigt jedoch, dass die Modellreihe insgesamt hinter dem Vorjahresniveau zurückbleibt.
Dabei entwickelt sich die Marke Opel auf dem deutschen Markt insgesamt besser als der Astra. Von Januar bis September 2026 wurden nach veröffentlichten Zulassungsstatistiken 105.375 Fahrzeuge der Marke neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es 99.288. Damit legte Opel insgesamt um gut sechs Prozent zu.
Die unterschiedlichen Entwicklungen zeigen, dass die schwächeren Astra-Zahlen nicht automatisch auf die gesamte Marke übertragen werden können. Für die Auslastung des Rüsselsheimer Stammwerks ist die Nachfrage nach dem dort produzierten Kompaktwagen dennoch von besonderer Bedeutung.
Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Zulassungszahlen und der angekündigten Produktionspause ist bislang nicht bestätigt. Zudem lassen deutsche Neuzulassungen allein keine abschließenden Rückschlüsse auf die gesamte Produktion zu, da auch Fahrzeuge für Exportmärkte hergestellt werden.
Stellantis in Rüsselsheim: Der DS N°4 bleibt nur ein begrenzter Ausgleich
Neben dem Opel Astra fertigt Stellantis in Rüsselsheim den DS N°4 der französischen Premiummarke DS Automobiles. Die Produktion des ursprünglich als DS 4 bezeichneten Modells begann bereits im November 2021.
Der DS 4 war seinerzeit das erste eigenständig entwickelte Modell der französischen Marke, das in Deutschland produziert wurde. Im Juli 2024 startete in Rüsselsheim außerdem die Fertigung der Hybridvariante. Inzwischen werden am Standort nach Unternehmensangaben sowohl der Astra als auch der DS N°4 in unterschiedlichen Antriebsvarianten hergestellt.
Allerdings erreicht die Premiummarke DS in Deutschland deutlich geringere Stückzahlen als die etablierten Volumenmarken. Entsprechend begrenzt sind ihre Möglichkeiten, größere Nachfrageschwankungen bei einem Modell wie dem Astra auszugleichen.
Welche konkreten Auswirkungen die zweiwöchige Unterbrechung auf die Produktionsmenge haben wird, ist bislang nicht bekannt. Auch dazu, wie viele Fahrzeuge während der Pause nicht gebaut werden, liegen keine bestätigten Angaben vor.
Opel Rüsselsheim bekommt neuen Werksleiter mitten im Umbau
Die angekündigte Produktionsunterbrechung fällt mit einem Führungswechsel im Rüsselsheimer Werk zusammen. Seit dem 1. Oktober 2026 ist Christoph Weis für die Leitung des Standorts verantwortlich. Der 41-jährige Wirtschaftsingenieur trat die Nachfolge von Maike Seeber an, die Opel nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch verlassen hat.
Weis verfügt über langjährige Erfahrung innerhalb des Unternehmens. Seine berufliche Laufbahn begann 2001 mit einer Ausbildung bei Opel. Nach seinem Ingenieurstudium setzte er seine Karriere bei dem Autobauer fort und übernahm verschiedene Aufgaben in der Produktion.
Der neue Werksleiter kennt den Standort damit bereits seit vielen Jahren. Seine Ernennung erfolgt in einer Phase, in der die Automobilindustrie unter hohem Anpassungsdruck steht. Steigende Kosten, die Umstellung auf elektrifizierte Antriebe und ein intensiver internationaler Wettbewerb stellen Hersteller und Produktionsstandorte vor erhebliche Herausforderungen.
Opel Astra bleibt in Rüsselsheim: Stellantis setzt auf die nächste Generation
Trotz der aktuellen Unterbrechung gibt es für das Rüsselsheimer Werk eine wichtige langfristige Zusage. Im Juni 2026 kündigte Opel an, dass auch die nächste Generation des Astra am Stammsitz entwickelt und produziert werden soll.
Nach Unternehmensangaben wird die künftige Modellgeneration auf der neuen Stellantis-Plattform STLA ONE basieren. Opel-Chef Florian Huettl erklärte im Rahmen des Stellantis Investor Day zudem, dass die Marke bis 2030 mindestens vier neue Modelle auf den Markt bringen wolle.
Der Konzern stellte außerdem Gesamtinvestitionen von mehr als einer Milliarde Euro in Deutschland bis 2030 in Aussicht. Zu den wichtigen Projekten gehört der neue „grEEn-campus“ in Rüsselsheim, der künftig die globale Opel-Zentrale und den deutschen Hauptsitz von Stellantis beherbergen soll.
Die Entscheidung zugunsten der nächsten Astra-Generation wurde auch von der Stadt Rüsselsheim begrüßt. Oberbürgermeister Patrick Burghardt bezeichnete die Ankündigung im Juni als wichtiges Signal für die Zukunft des Automobilstandorts und die Beschäftigten. Gleichzeitig äußerte die Stadt die Erwartung, dass Opel und Stellantis die Entwicklung des Standorts weiterhin mit Investitionen unterstützen.
Hohe Kosten in Deutschland: Warum Opel Rüsselsheim effizienter werden muss
Die langfristigen Zusagen bedeuten allerdings nicht, dass Opel von wirtschaftlichen Schwierigkeiten verschont bleibt. Konzernchef Florian Huettl hatte Anfang Juli gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters auf die hohen Produktionskosten in Deutschland hingewiesen.
Insbesondere Arbeits- und Energiekosten erschwerten die Wettbewerbsfähigkeit. Um wirtschaftlich produzieren zu können, müsse Opel Kosten reduzieren und die Automatisierung weiter vorantreiben. Gleichzeitig verwies Huettl auf die Vorteile Deutschlands als Entwicklungs- und Produktionsstandort, darunter das technische Know-how und die zentrale Lage innerhalb Europas.
Vor diesem Hintergrund erhalten auch die angekündigten Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen in Rüsselsheim eine besondere Bedeutung. Ob sie unmittelbar auf eine effizientere Produktion abzielen oder Teil regulärer Modernisierungsarbeiten sind, hat das Unternehmen nicht näher erläutert.