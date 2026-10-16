Nach der Insolvenz Ende 2024 und der anschließenden Übernahme durch Bajaj Auto steht der österreichische Motorradhersteller KTM vor einem grundlegenden wirtschaftlichen Neustart. Die Frage nach der Zukunft des Produktionsstandorts Mattighofen beschäftigt dabei nicht nur die Beschäftigten, sondern auch Zulieferer, Wirtschaftsvertreter und die gesamte österreichische Industrie.

Für zusätzliche Unsicherheit hatten Aussagen des indischen Konzernchefs Rajiv Bajaj gesorgt. Dieser hatte im August 2025 die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Motorradproduktion angesichts hoher Kosten grundsätzlich infrage gestellt. In Indien gefertigte KTM-Modelle erzielen laut seinen damaligen Angaben EBITDA-Margen von mehr als 30 Prozent.

KTM-Chef Gottfried Neumeister widerspricht dennoch Spekulationen über eine vollständige Verlagerung der Produktion nach Indien. In einem Interview Anfang Oktober 2026 bekräftigte er das Bekenntnis zum österreichischen Standort.

Ein wesentlicher Grund ist die vorhandene technische Kompetenz. Mehr als 440 Ingenieure arbeiten in Mattighofen an der Entwicklung neuer Motorräder und Technologien. Forschung, Entwicklung und anspruchsvolle Fertigung sollen auch künftig wichtige Bestandteile der österreichischen Aktivitäten bleiben.