Die KTM AG setzt ihre strategische Neuausrichtung fort und kündigt den Abbau von rund 500 Arbeitsplätzen an – etwa zwei Drittel davon in Österreich. Wie die Muttergesellschaft Bajaj Mobility AG (ehemals Pierer Mobility AG) am Dienstagabend bekannt gab, sind vor allem Angestellte sowie Beschäftigte im mittleren Management betroffen. Frühwarnmeldungen wurden bereits beim Arbeitsmarktservice (AMS) eingereicht.

Von indischer Seite wurde schon mehrmals angedeutet, dass bei KTM personell noch weitere Einschnitte bevorstehen dürften. Betroffenen Mitarbeitenden steht eine von Land Oberösterreich und AMS finanzierte Stiftung für die Automotive-Branche zur Verfügung, die derzeit noch über mehr als 300 freie Plätze verfügt.