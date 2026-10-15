Die Sorge um die Zukunft des österreichischen Motorradherstellers KTM beschäftigt Mitarbeiter, Kunden und Branchenbeobachter seit der schweren Unternehmenskrise. Insbesondere die Übernahme durch den indischen Zweiradkonzern Bajaj Auto hatte Spekulationen über eine mögliche Verlagerung der Fertigung nach Asien ausgelöst.

Diesen Befürchtungen tritt KTM-Chef Gottfried Neumeister nun erneut entgegen. In einem am 8. Oktober 2026 veröffentlichten Interview mit dem Motorsportportal SPEEDWEEK betonte er, dass es ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Österreich gebe.

Als wesentliches Argument führt Neumeister die technische Kompetenz in Mattighofen an. Mehr als 440 Ingenieure entwickeln dort Motorräder und Technologien. Das Entwicklungszentrum ist damit ein entscheidender Bestandteil der Unternehmensstrategie. Auch organisatorisch bleibt Österreich das Zentrum des Konzerns. Die frühere Pierer Mobility AG firmiert seit Januar 2026 unter dem Namen Bajaj Mobility AG und hat ihren Unternehmenssitz nach Mattighofen verlegt.