Die Diversifikation in Branchen wie Umwelt und Kreislaufwirtschaft sowie Pharma und Logistik machte sich für den Klagenfurter Build-to-print-Maschinenbauer Kostwein bezahlt: Drei starke Jahre waren der Lohn für die Anstrengungen, 2023 markierte das beste Jahr der Unternehmensgeschichte mit einem Umsatz von 251 Millionen Euro. Unternehmenschef Hans Kostwein war positiv gestimmt, dass die starke Diversifikation die Probleme speziell auf den europäischen Absatzmärkten zu kompensieren vermag.

"Das ist uns nicht ganz gelungen", sagt Kostwein. Die derzeitige Rezession im Maschinenbau in Deutschland und Österreich sei doch länger ausgefallen und "gehe mit Auftragseinbrüchen von 20 bis 30 Prozent tiefer". Es zeige sich ein altbekanntes Muster: Wenn die Automobilindustrie einen Schnupfen habe, "hat der Maschinenbauer einen Keuchhusten", sagt Kostwein.