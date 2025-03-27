Der US-Automarkt ist mit jährlich rund 15 Millionen verkauften Neuwagen (2023) der zweitgrößte Automobilmarkt der Welt – nach China, wo rund 21 Millionen Pkw abgesetzt wurden. Für deutsche Hersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen und Porsche ist die USA einer der wichtigsten Exportmärkte. 2023 wurden insgesamt 1,39 Millionen deutsche Fahrzeuge in den USA verkauft, womit deutsche Autobauer rund 9 Prozent des US-Marktes dominierten.

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Derzeit erhebt die USA nur 2,5 Prozent Zoll auf importierte Pkw, während die EU 10 Prozent auf US-Fahrzeuge verlangt. Dies kritisiert Donald Trump, der nun Einfuhrzölle von bis zu 25 Prozent auf Autos aus der EU in Betracht zieht. Besonders betroffen wären Hersteller ohne eigene US-Fertigung.

Um die höheren Importkosten zu umgehen, setzen deutsche Hersteller verstärkt auf eine lokale Produktion in den USA, Mexiko und Kanada. Beispielsweise prüft Audi den Bau einer neuen Produktionsstätte in Nordamerika, da der Hersteller bisher keine eigenen Werke in den USA betreibt. BMW und Mercedes-Benz produzieren bereits in Spartanburg (South Carolina) und Tuscaloosa (Alabama) und könnten ihre Kapazitäten ausbauen. Volkswagen fertigt in Chattanooga (Tennessee), während Porsche nach alternativen Produktionsstrategien sucht.

Sollten die Einfuhrzölle tatsächlich steigen, könnten weitere Investitionen in Nordamerika folgen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und den wichtigen US-Markt zu sichern.