Trump Zölle auf Autos : Deutsche Autobauer verstärken US-Produktion als Reaktion auf drohende 25%-Zölle

27.03.2025
Lesezeit: ca. 10 Minuten
Die USA drohen mit Einfuhrzöllen von bis zu 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge aus der EU. Besonders betroffen sind Hersteller ohne eigene US-Werke. Deutsche Autobauer planen nun eine verstärkte Produktion in Nordamerika, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Was beutetet das für Europa?

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Insgesamt wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der International Trade Administration fast 800.000 Fahrzeuge aus Europa in die USA exportiert, das sind fast viermal so viele, wie umgekehrt aus den USA nach Europa gebracht wurden. Ein großer Teil dieser Importfahrzeuge aus den USA stammt aus der Produktion europäischer Hersteller. 

- © APA/dpa/Julian Stratenschulte

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Erstveröffentlichung
27.03.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Tom Arnold