Zwischen meterhohen Paketstapeln und flackerndem Neonlicht verrichteten Dutzende Arbeiter stundenlang körperlich schwere Arbeit – oft ohne Pause, ohne Versicherungsschutz und teilweise sogar ohne gültige Aufenthalts- oder Arbeitsdokumente. In einer Lagerhalle im 21. Wiener Gemeindebezirk hat die Finanzpolizei bei einer Kontrolle gravierende Verstöße gegen Arbeits- und Sozialrecht aufgedeckt.

Das System Temu: Wie der Billig-Marktplatz funktioniert

Große Online-Billigplattformen aus China wie Temu oder Shein greifen in ihren Zielmärkten häufig auf lokale Logistikdienstleister zurück, um ihre Lieferungen abzuwickeln. Dabei kommt es immer wieder zu Verstößen gegen geltende gesetzliche Bestimmungen. Wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte, stießen Kontrolleure der Finanzpolizei bereits im August in einem Lager in Wien-Floridsdorf auf zahlreiche arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Missstände.

Konkret handelt es sich bei dem betroffenen Standort um eine Betriebsstätte der Firma Clevy Ltd., wie die Tageszeitung Der Standard am Montag berichtete. Das Unternehmen mit Sitz im britischen Farnham betreibt laut Recherchen zudem Holdingstrukturen auf den Cayman Islands und in Hongkong und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv – unter anderem in Frankreich, der Schweiz und Slowenien.

