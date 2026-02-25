Panama hat die Konzessionen der Panama Ports Company (PPC), einer Tochtergesellschaft von CK Hutchison Holdings, im Amtsblatt des Landes offiziell für nichtig erklärt. Die Entscheidung formalisierte ein Urteil des panamaischen Obersten Gerichtshofs vom Vormonat, demzufolge die Konzessionen für die Terminals Balboa und Cristóbal am Panamakanal verfassungswidrig waren.

Der tatsächliche Ablauf spielte sich am 23. Februar 2026 ab. CK Hutchison schildert ihn in einer eigenen Stellungnahme in drastischen Worten: Am Morgen dieses Tages publizierte das panamaische Amtsblatt zunächst das Urteil des Obersten Gerichtshofs sowie gleichzeitig ein Exekutivdekret des Präsidenten, das die staatliche "Besetzung" sämtlicher beweglicher Güter der PPC anordnete.

„Vertreter der Regierung erschienen unangemeldet an den Terminals und teilten Vertretern von PPC mit, dass die Konzession nicht mehr bestehe und PPC den Betrieb einstellen müsse. Sie wiesen die Mitarbeiter von PPC an, das Unternehmen zu verlassen, keinen Kontakt zu PPC aufzunehmen und den Anweisungen der Regierung Folge zu leisten, andernfalls drohe ihnen strafrechtliche Verfolgung“, schreibt CK Hutchison in einer Presseaussendung.

Angesichts dieser Umstände stellte PPC den Betrieb in beiden Häfen am 23. Februar 2026 vollständig ein. CK Hutchison erklärte: "Keine der Maßnahmen des Staates Panama wurde mit PPC abgestimmt oder koordiniert." Der Konzern bezeichnete das Vorgehen als "Beschlagnahme" und machte Panama für sämtliche daraus entstehenden Schäden verantwortlich.

Die panamaische Regierung übernahm damit per Dekret die physische Kontrolle über alle beweglichen Vermögenswerte beider Häfen – darunter Kräne, Fahrzeuge, Computersysteme und Software. Panamas Präsident José Raúl Mulino bezeichnete das Dekret als "legitimes Werkzeug, das das Eigentum an den Anlagen respektiert" und betonte, es handle sich nicht um eine Enteignung.

Im Rahmen einer übergangsweisen Regelung für 18 Monate übernimmt die Maersk-Tochter APM Terminalsden Betrieb des Pazifikhafens Balboa. TIL Panama, ein Ableger von MSC, führt die Operationen im Atlantikhafen Cristóbal fort. Bis spätestens zur zweiten Jahreshälfte 2027 soll eine neue Dauerkonzession in einem offenen Ausschreibungsverfahren vergeben werden.

