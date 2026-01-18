Am 15. Januar 2026 hat A.P. Møller-Maersk offiziell bekannt gegeben, dass der intern genannte MECL-Service, der den Mittleren Osten und Indien mit der US-Ostküste verbindet, wieder regelmäßig über den Suezkanal und das Rote Meer geführt wird.

Diese Entscheidung markiere den „ersten strukturellen Schritt“ hin zu einer Rückkehr zur Trans-Suez-Route, nachdem zuvor wegen Sicherheitsrisiken fast alle Dienste über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet worden waren, so Maersk. Grundlage dieser Entscheidung sei eine „verbesserte Stabilität“ in der Region, die einen planbaren und geordneten Transit wieder möglich mache.