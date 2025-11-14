Der Handelsverband und die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordern ein europaweites Verbot der chinesischen Billig-Onlineplattform Shein. Anlass ist ein Bericht der französischen Verbraucherschutzbehörde, die bei der Kontrolle von rund 200.000 Paketen am Flughafen Paris-Charles de Gaulle gravierende Mängel festgestellt haben soll. Laut der am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Aussendung der beiden Organisationen verstießen 80 Prozent der Produkte gegen geltende EU-Sicherheitsstandards.

>>> Handelsflotten: Wer in der globalen Schifffahrt jetzt wirklich das Sagen hat

Auch in Österreich gewinnen asiatische Onlineplattformen wie Shein zunehmend an Marktanteilen. Nach Angaben des Handelsverbands wurden im Jahr 2024 rund 100 Millionen Pakete aus Asien nach Österreich geliefert. Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, vermutet, dass ein Großteil dieser Sendungen ebenfalls nicht den EU-Vorgaben entspricht. „Die Risiken für heimische Verbraucher:innen können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, warnte Will. Besonders betroffen seien Produkte wie Spielzeug, Kosmetika und Elektrogeräte, bei denen Sicherheitsmängel erhebliche Gefahren bergen können.