Europäische Nutzfahrzeughersteller wie Traton und Daimler Truck setzen sich für Änderungen an den CO₂-Vorgaben der Europäischen Union ein. In einem Reuters vorliegenden Schreiben an die EU-Kommission sowie an politische Entscheidungsträger plädieren die Unternehmen für eine Neugestaltung des Anreizsystems, um leichter Bonuspunkte für Fortschritte im Klimaschutz zu erhalten. „Es ist ein Hilferuf“, erklärte Traton-Chef Christian Levin. „Wir sagen nicht, dass die Ziele falsch sind ... aber es wird sehr, sehr schwierig.“

Die Hersteller betonen, in den vergangenen Jahren umfangreich in Elektromobilität investiert zu haben. Dennoch drohten ihnen nun hohe Strafzahlungen, sollten die CO₂-Ziele verfehlt werden – obwohl der Markthochlauf von E-Nutzfahrzeugen stark von externen Faktoren wie Ladeinfrastruktur und Fördermechanismen abhänge. Levin betonte: „Das Beste wäre es, diese Bußgelder für die Branche abzuschaffen und stattdessen alle im System über Anreize oder Strafen dazu zu zwingen, gemeinsam an der Sache zu arbeiten.“ Ein Sprecher von Daimler Truck bezeichnete die angedrohten Strafen als „drakonisch“.

Kritik an einer möglichen Lockerung der Vorgaben kommt von der Umweltorganisation Transport & Environment. Sie warnt davor, dass die von den Herstellern vorgeschlagenen Änderungen zu einem um bis zu 27 Prozent niedrigeren Absatz emissionsfreier Fahrzeuge bis 2030 führen könnten.