Frau Smith, wie unterscheidet sich Prewave von anderen Plattformen?



Lisa Smith: Wir positionieren uns als sehr breite Plattform, die verschiedene Teile des Business abdeckt. Unsere Plattform konzentriert sich auf Nachhaltigkeit und ESG, gewährleistet die Einhaltung von Gesetzen und überwacht sowohl Störfälle als auch finanzielle Risiken. Also im Grunde kann Prewave alle Businessdomains und Supply-Chain-Risiken, die es bei den Kunden gibt - unsere Kunden sind vor allem sehr große Unternehmen - bedienen.





Wie kann Prewave Nachhaltigkeit monitoren?



Smith: Wir monitoren momentan über 130 Ereignistypen und ein großer Teil davon dreht sich um soziale oder umweltbezogene Nachhaltigkeit. Dazu gehört das Aufspüren von Menschenrechtsverletzungen, moderner Sklaverei und Menschenhandel. Im Umweltbereich beobachtet unser System unter anderem die Luft- und Wasserverschmutzung. Das Modell ist darauf trainiert, diese Ereignisse in verschiedensten Sprachen zu erkennen. Es könnte sein dass in der Lokalzeitung in Indonesien oder auch in sozialen Medien ein Ereignis von einer NGO berichtet wird. Das hätte ein Einkäufer in Europa nicht am Radar.



Es ist einfach unmöglich, das als Mensch zu überwachen. Unsere Crawler durchsuchen täglich Millionen von Quellen, um Anzeichen zu erkennen, und generieren strukturierte Ereignis Warnungen, die unsere Kunden nutzen können. Derzeit monitoren wir mehr als 400.000 Fabriken - wenn diese Warnungen also rechtzeitig an die richtigen Leute gelangen, können wir sogar von unserer Zentrale hier in Wien aus sinnvolle Veränderungen bewirken.



Sie arbeiten vorwiegend mit Automobilkonzernen. Warum?



Smith: Wir haben uns zunächst im deutschsprachigen Raum auf den Automobilsektor spezialisiert, aber unsere Dienstleistungen haben sich inzwischen auf eine Reihe von Branchen ausgeweitet, darunter die Pharma-Industrie, die chemische Industrie, und sogar auch auf Service- oder Beratungsunternehmen. Mittlerweile ist Prewave in sämtlichen Industrien vertreten.

