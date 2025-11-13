Defence Kontron : Kontron-Vorstand Schulz über Defence-Auftrag: "Von Unterschrift bis Auslieferung vergingen 16 Jahre"

Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Linzer IT-Konzern Kontron arbeitet in einem Markt, in dem Projekte mitunter einige Jahre benötigen, bis sie Realität werden. Die Embedded-Computing-Systeme des Unternehmens sind dennoch zunehmend gefragt – in Radar-, Sensorik- und Kommunikationsanwendungen. Kontron-Vorstand Philipp Schulz über offene Standards, strenge Auflagen und wachsende europäische Nachfrage.
GTK Boxer Kontron

Schematische Darstellung des Radpanzers GTK Boxer des Gemeinschaftsunternehmens Artec von Rheinmetall und KNDS Deutschland, an Bord: Kontron-Technologien für cybersichere vernetzte Verteidigungssysteme.

- © Kontron

Daniel Pohselt