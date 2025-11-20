Der steirische Präzisionsfertiger Heldeco mit Sitz in Aflenz hat die ersten Aufträge im Defence-Segment realisiert und will in diesem anspruchsvollen Markt künftig stärker Fuß fassen. Wie Geschäftsführer Helmut Dettenweitz im Gespräch erläutert, beliefert das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren internationale Kunden mit Bauteilen für militärisch genutzte Fahrzeuge – konkret Komponenten im Bereich der Radaufhängung. „Wir fertigen seit rund acht Jahren Teile, auf die Räder montiert werden – also Trägerkomponenten mit speziellen Anforderungen an Stabilität und Materialverhalten“, so Dettenweitz. Namen oder Auftraggeber will er nicht nennen, betont aber, dass es sich um internationale Kunden handelt.

Der Einstieg in die Rüstungszulieferung erfolgte damit schrittweise und zunächst über technische Anwendungen, die eng an die klassischen Kompetenzen des Unternehmens anknüpfen. Heldeco ist seit Jahrzehnten auf großdimensionierte und hochpräzise Bauteile spezialisiert – bis zu 20 Meter Länge und 30 Tonnen Stückgewicht –, die in der Energie-, Luftfahrt- und Maschinenbautechnik eingesetzt werden. Die vorhandene Zertifizierung nach EN 9100 für die Luftfahrtindustrie gilt auch als Türöffner für Defence-Projekte. „Was Normen, Qualitätssicherung und Nachweise betrifft, sind wir bestens aufgestellt“, sagt Dettenweitz.