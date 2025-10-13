2024 setzte es - in einem weiteren Rezessionsjahr - einen spürbaren Dämpfer für Österreichs Industrie: Die 250 größten Industrieunternehmen des Landes verzeichneten im Mittel ein Umsatzminus von 2,1 Prozent. Zieht man OMV und die großen Energiedienstleister in die Bilanz mit ein, summiert sich der Rückgang auf 26,6 Milliarden Euro – ein Minus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen dokumentieren damit deutlich, wie tief die konjunkturelle Abkühlung in die industriellen Kernregionen des Landes greift. Die gute Nachricht: Dass die Zahl der Milliardenunternehmen mit 73 unterm Strich konstant blieb, zeigt, dass es Stabilität gibt.

Und viele kämpften zwar mit stagnierenden oder rückläufigen Erlösen, nutzten diese Zeit aber auch für strategische Weichenstellungen: Sie hielten Investitionen hoch und stockten zuweilen Personal auf – der nächste Aufschwung kommt, und man will vorbereitet sein. Beispiel Kontron: Der IT-Dienstleister steigerte seinen Umsatz um stolze 37,5 Prozent und profitiert von einem vollen Auftragsbuch. Infineon Austria setzt weiter konsequent auf Forschung und Innovation. Und Vivatis, ein Lebensmittelkonzern mit regionalen Wurzeln, meldet ein zweistelliges Personalwachstum.