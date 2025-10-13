Größte Unternehmen Österreich 2025 : Die 250 größten Unternehmen in Österreichs Industrie 2025
2024 setzte es - in einem weiteren Rezessionsjahr - einen spürbaren Dämpfer für Österreichs Industrie: Die 250 größten Industrieunternehmen des Landes verzeichneten im Mittel ein Umsatzminus von 2,1 Prozent. Zieht man OMV und die großen Energiedienstleister in die Bilanz mit ein, summiert sich der Rückgang auf 26,6 Milliarden Euro – ein Minus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen dokumentieren damit deutlich, wie tief die konjunkturelle Abkühlung in die industriellen Kernregionen des Landes greift. Die gute Nachricht: Dass die Zahl der Milliardenunternehmen mit 73 unterm Strich konstant blieb, zeigt, dass es Stabilität gibt.
Und viele kämpften zwar mit stagnierenden oder rückläufigen Erlösen, nutzten diese Zeit aber auch für strategische Weichenstellungen: Sie hielten Investitionen hoch und stockten zuweilen Personal auf – der nächste Aufschwung kommt, und man will vorbereitet sein. Beispiel Kontron: Der IT-Dienstleister steigerte seinen Umsatz um stolze 37,5 Prozent und profitiert von einem vollen Auftragsbuch. Infineon Austria setzt weiter konsequent auf Forschung und Innovation. Und Vivatis, ein Lebensmittelkonzern mit regionalen Wurzeln, meldet ein zweistelliges Personalwachstum.
|Jahr
|Umsatz in Milliarden
|Firmen > 1 Milliarde Umsatz
|Mitarbeiter global
|2024
|€ 304,8
|73
|1.258.746
|2023
|€ 331,4 (-8%)
|74
Die Umsatzraketen
-
Rang 46 Kontron AG: Die Umsatzrakete
37,5 Prozent Plus: Nach einem bemerkenswerten Jahr 2024 will der Anbieter von IoT-Lösungen Kontron will weiter zulegen. Für 2025 werde ein deutliches Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 1,9 Milliarden bis 2,0 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen zu Jahresbeginn mit. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll noch stärker wachsen: auf mindestens 220 Millionen Euro. Die Kontron AG trifft mit ihrem Fokus auf die Vernetzung intelligenter Maschinen und Geräte den Puls der Zeit – insbesondere in Anwendungen wie Zügen, Flugzeugen, militärischen Systemen und Robotern. Das Unternehmen sorgte zuletzt mit namhaften Aufträgen für Aufmerksamkeit: Darunter ein 40-Millionen-Euro-Projekt für hochentwickelte Sensortechnologien in der Automobilindustrie sowie eine Order im Umfang von 165 Millionen Euro, mit der sich ein europäischer Verteidigungs- und Sicherheitsspezialist die Überwachungstechnologie des Konzerns gesichert hat. Der Auftragsbestand ist damit deutlich gestiegen.
Erfreulicher Auftragspolster: Kontron-Chef Hannes Niederhauser
Größtes relatives Umsatzplus der Top 250
Folgende Tabelle zeigt die Umsatzsteigerung / Umsätze (in Mio. Euro)
|Platz
|Unternehmen
|Umsatzsteigerung
|Umsätze (in Mio. Euro )
|1
|EMPL Fahrzeugwerk GmbH
|55,4
|174,0
|2
|Kontron AG
|37,5
|1.685,0
|3
|RAG Austria AG
|36,0
|679,2
|4
|Novartis Gruppe
|34,7
|1.921,0
|5
|Rosenbauer International AG
|22,7
|1.305,0
Die Personalstarken
-
Rang 57 VIVATIS Holding AG Mitarbeitersteigerung 2024: +14%
Trotz anhaltend volatiler Kosten für Rohstoffe, Energie, Logistik und Personal konnte die Linzer Vivatis-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,35 Milliarden Euro erzielen – ein Plus von über fünf Prozent im Vergleich zu 2023. Die Vivatis Holding AG beschäftigt mehr als 4.100 Mitarbeitende. Wie das Unternehmen mitteilte, sei das Ergebnis auf organisches Wachstum sowie die Übernahme des Caterers SV Österreich GmbH durch die Tochtergesellschaft GMS Gourmet zurückzuführen. Mit der Übernahme kamen rund 50 neue Standorte hinzu. GMS Gourmet, laut eigenen Angaben Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung, konnte seine Position damit weiter stärken. Besonders das Geschäft im Bereich Business-Catering habe stark zugelegt: Mehr als 3.000 Betriebe werden mittlerweile mit Speisen beliefert. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen vom Rückgang klassischer Gastronomiebetriebe. Für die kommenden drei Jahre peilt man vor allem in Deutschland ein zusätzliches Umsatzvolumen von 60 bis 80 Millionen Euro an. Der gesamte Gastronomiebereich der Vivatis-Gruppe erzielte 2024 einen Umsatz von knapp 70 Millionen Euro. Auch die zur Vivatis Holding gehörende Maresi-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Umsatz belief sich auf rund 180 Millionen Euro, etwa die Hälfte davon wurde in osteuropäischen Märkten erwirtschaftet. Künftig sollen vor allem Slowenien und Kroatien verstärkt bearbeitet werden.
Legte beim Personal kräftig zu: Vivatis-Chef Gerald Hackl
Größte relative Mitarbeitersteigerung
Folgende Tabelle zeigt die Mitarbeitersteigerung / Mitarbeiter 2024
|Platz
|Unternehmen
|Mitarbeitersteigerung
|Mitarbeiter 2024
|1
|Kontron AG
|65%
|8.000
|2
|Heinzel Holding GmbH
|14%
|2.908
|3
|OMV Aktiengesellschaft
|14%
|23.557
|4
|VIVATIS Holding AG
|14%
|4.100
|5
|Peneder Holding GmbH
|12%
|435
Die Vielforscher
-
Rang 10 Infineon Technologies Austria AG Umsatz 2024: -15,1%
Trotz eines Gewinneinbruchs hat Infineon Technologies Austria im Geschäftsjahr 2024 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erneut erhöht. Wie CEO Sabine Herlitschka erklärte, sei das Jahr „sehr anspruchsvoll“ gewesen: Der Umsatz sank um 15 Prozent, der Gewinn vor Steuern fiel um mehr als 80 Prozent auf 151 Millionen Euro. Dennoch stieg das F&E-Budget leicht auf 686 Millionen Euro – das entspricht 14 Prozent des Gesamtumsatzes. „Das ist ein guter Indikator dafür, dass wir viele Chancen sehen“, so Herlitschka. In der Beschäftigtenzahl zeigt sich die konjunkturelle Delle bislang kaum: Die Mitarbeiterzahl stieg leicht auf 5.977, davon sind rund 2.500 in Forschung und Entwicklung tätig. Das im Sommer angekündigte Sparprogramm bleibt dennoch aufrecht: Bis 2026 sollen 380 Stellen abgebaut werden – allerdings ohne betriebsbedingte Kündigungen. Im Gegensatz zu vielen Industriebetrieben sieht sich Infineon nicht mit einem akuten Fachkräftemangel konfrontiert. Bei ihren politischen Forderungen bleibt Herlitschka konsequent: Österreich müsse wettbewerbsfähiger werden. Die strukturell hohen Energie- und Personalkosten sowie überbordende Bürokratie stellten weiterhin erhebliche Belastungen dar. „Wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem“, betonte sie. Regulatorik müsse intelligenter, nicht redundanter gestaltet werden. Wettbewerbsfähigkeit sei kein Selbstläufer – weder für Unternehmen noch für den Staat.
Budget für Forschung erhöht: Infineon-Österreich-Chefin Sabine Herlitschka
F&E-Ausgaben absolut
Folgende Tabelle zeigt die Forschungsausgaben / Umsatz 2024 (in Mio. Euro)
|Platz
|Unternehmen
|Forschungsausgaben
|Umsatz 2024 (in Mio. Euro)
|1
|Infineon Technologies Austria AG
|686,0
|4.757,0
|2
|Voestalpine AG
|219,0
|15.700,0
|3
|Novartis Gruppe
|160,0
|1.921,0
|4
|Andritz AG
|140,0
|8.277,0
|5
|Palfinger AG
|99,6
|2.360,0
Das Ranking der Top 250 Industrieunternehmen in Österreich
Seit nunmehr 24 Jahren führt das INDUSTRIEMAGAZIN das Ranking der 250 größten Industrieunternehmen nach Umsatz, Mitarbeitern und Ertrag durch. Für die Rangreihung 2025 wurden die 460 größten Industrieunternehmen nach den Umsatzzahlen 2024 sowie optional Mitarbeiteranzahl, Ertrag und Forschungsausgaben befragt.
Die Befragung fand online über eine INDUSTRIEMAGAZIN-Plattform zwischen 5. Mai und 12. Juni 2025 statt. Fehlende Daten sowie die Informationen zur Eigentümerstruktur der Unternehmen wurden aus den Angaben von Compnet Wirtschaftskompass ergänzt.
Die optionalen Zusatzangaben der Unternehmen (Fußnoten)
- Leicht negatives EBIT aufgrund hoher Abschreibungen und Wertminderungen – zum Vergleich Jahresüberschuss 208 Mio. Euro (2024), 762 Mio. Euro (2023), 494 Mio. Euro (2022)
- Einordnung nach Vorjahr
- Angaben entsprechen den konsolidierten Werten für die gesamte MM Gruppe; EBIT entspricht dem bereinigten betrieblichen Ergebnis
- GJ 2023/24, Gruppenumsatz
- AGRANA Geschäftsjahre beginnen immer am 1. März und enden am 28. (29.) Februar der Folgejahres; 2024 = 2024/25; 2023 = 2023/24; 2022 = 2022/23
- 2023/24 (Gruppe)
- Keine AZ der Mitarbeiter:innen weltweit verfügbar, seit GJ 2023 konsolidierter Jahresabschluss
- Mitarbeiter: Inland und Ausland
- Geschäftsjahr 2024/25
- Alle Angaben beziehen sich auf den TIWAG-Konzern.
- Nettoumsatz 2024/25: € 1.589,6 Mio.; Nettoumsatz 2023/24: € 1.549,8 Mio.; Nettoumsatz 2022/23: € 1.791,3 Mio.; MitarbeiterInnen Anzahl auch für die Jahre 2024/25, 2023/24, 2022/23
- GJ 2023/24
- MitarbeiterInnen: jeweils FTE per 31.12., ohne Leiharbeiter
- Mitarbeiteranzahl weltweit 2024 vs. 2023 plus: Mehrheitsbeteiligung an Sico Technology und 100% Übernahme von O-tek Argentina S.A.
- Die Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr von TGW Logistics, das jeweils von 1. Juli bis 30. Juni läuft. Die Daten für 2024 entsprechen dem Geschäftsjahr 2023/24 (1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024).
- Mitarbeiter: GJ 2023/24
- Die Anzahl der Mitarbeitenden ist Stichtag/FTE
- Die Finanzdaten beziehen sich auf die unmittelbar zur IGO Industries GmbH zählenden Tochtergesellschaften in den Bereichen technische Gebäudeausrüstung von Heizung-Klima-Lüftung-Sanitär sowie Elektrotechnik und industrieller Anlagenbau. Als Teil der Industriegruppe mit ihren drei Standbeinen Technologie, Bau und Immobilien hält die IGO Industries wesentliche Anteile an assoziierten Unternehmen (> 25%) wie u.a. Porr AG, UBM Development AG sowie SMB Holding GmbH mit einem Gesamtumsatz von zuletzt circa 8,0 Milliarden Euro und rund 25.700 Mitarbeitern.; Mitarbeiterangaben inklusive Leiharbeiter per ultimo 2024.
- Anzahl MitarbeiterInnen: im Jahresdurchschnitt, inkl. Leihpersonal, FTE, Vollzeitäquivalente
- Das Closing zum Verkauf des Medizingeschäfts erfolgte zum 30. Juni 2024. Die Werte für 2023 wurden angepasst.; Mitarbeiterzahlen: in Vollzeitäquivalenten im Durchschnitt, exkl. Leihpersonal.
- Die Finanzdaten GJ 2024/25 beziehen sich auf die GG Group.
- Seit der Umstellung 2021 betreffend die Angaben das Geschäftsjahr – d.h. Werte für z.B. 2023 betreffen den Zeitraum 1.4.2023 – 31.3.2024 bzw. Werte für 2024 betreffen den Zeitraum 1.4.2024 – 31.03.2025
- Prognose; Umsatz = Gruppe GJ 24/25
- Angabe MitarbeiterInnen in FTEs (Full Time Equivalents)
- Wirtschaftsjahr endet immer mit Juli des jeweiligen Jahres. Angaben zu den Mitarbeiter:innen sind zum Kalenderjahr.
- Geschäftsjahr April 2023 – März 2024
- Umsatz bezieht sich auf Kellner & Kunz Gruppenumsatz (KK und KK-Tochterunternehmen)
- Wirtschaftsjahre 23/24, 22/23
- 2022 = Geschäftsjahr 01.03.2021 – Ende Februar 2022; 2023 = Geschäftsjahr 01.03.2022 – Ende Februar 2023; 2024 = Geschäftsjahr 01.03.2023 – Ende Februar 2024
- Die Angaben beziehen sich auf das Banner Geschäftsjahr: 01.04. bis 31.03.
- GJ 23/24 (Gruppe), Mitarbeiter: 2024 (Gruppe)
- Mitarbeiterstand jeweils per 31. Dezember
- IFRS konsolidiert TCG Unitech GmbH und TCG Unitech Systemtechnik GmbH (gemerged in 2024)
- Konsolidierter Unternehmensumsatz
- Die Anzahl der MitarbeiterInnen ist in durchschnittlichen Vollzeitäquivalenten angegeben.
- MitarbeiterInnen weltweit: Hydro Extrusion Nenzing GmbH gehört zum Unternehmen Norsk Hydro ASA.
- Noch nicht geprüft
- GJ 23/24
- Umsatz nach UGB lt. Jahresabschluss (inkl. sonstiger betrieblicher Erträge); Mitarbeiter Österreich: Mitarbeiter inkl. dauernd beschäftigter Leiharbeiter.; Mitarbeiter Weltweit: Mitarbeiter der gesamten Imerys Gruppe weltweit (Hauptfirmensitz der Imerys ist Paris, FR).
Unternehmen von A-Z
Hier finden Sie alle Top 250 Unternehmen des Rankings in alphabetischer Sortierung. Erhoben und zur Verfügung gestellt vom INDUSTRIEMAGAZIN im Mai–Juni 2025.
A
- ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG (Rang 231)
- AGRANA Beteiligungs-AG (Rang 17)
- AHT Cooling Systems GmbH (Rang 90)
- ALPLA Group (Rang 9)
- AMAG Austria Metall AG (Rang 54)
- ANDRITZ AG (Rang 3)
- ASTA Energy Solutions AG (Rang 112)
- AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (Rang 48)
- AVL List GmbH (Rang 36)
- Alcar Holding GmbH (Rang 149)
- Allnex Austria GmbH (Rang 226)
- Anton Paar GmbH (Rang 104)
- Austria Email AG (Rang 248)
- Austro Holding AG (Rang 125)
- AustroCel Hallein GmbH (Rang 225)
- adapa Holding GesmbH (Rang 102)
- agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. (Rang 143)
- ams-OSRAM AG (Rang 21)
B
- B&R Industrial Automation GmbH (Rang 79)
- BENTELER International AG (Rang 5)
- BMW Group Werk Steyr (Rang 13)
- BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft (Rang 80)
- BRP-Rotax GmbH & Co KG (Rang 71)
- BWT Holding GmbH (Rang 68)
- Bachmann electronic GmbH (Rang 245)
- Banner GmbH (Rang 166)
- Bartenstein Holding GmbH (Rang 55)
- Berglandmilch eGen (Rang 59)
- Berndorf Aktiengesellschaft (Rang 110)
- Bilfinger Industrial Services GmbH (Rang 178)
- Binder Beteiligungs AG (Rang 25)
- Blum Group Holding GmbH (Rang 28)
- Boehlerit GmbH & Co. KG (Rang 246)
- Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG (Rang 35)
- Borbet Austria GmbH (Rang 184)
- Borealis GmbH (Rang 6)
- Bosch-Gruppe in Österreich (Rang 60)
- Breitenfeld Edelstahl Aktiengesellschaft (Rang 197)
- backaldrin International The Kornspitz Company GmbH (Rang 202)
C
- CNH Industrial Österreich GmbH (Rang 74)
- Collini Holding AG (Rang 191)
- Constantia Flexibles Group GmbH (Rang 37)
- Constantia Industries AG (Rang 66)
D
- Donau Chemie AG (Rang 116)
- Doppelmayr Holding SE (Rang 72)
- delfortgroup AG (Rang 64)
E
- ELIN Motoren GmbH (Rang 244)
- EMPL Fahrzeugwerk GmbH (Rang 229)
- ENGEL AUSTRIA GmbH (Rang 53)
- EQUANS Austria GmbH (Rang 186)
- EREMA Group GmbH (Rang 144)
- EV Group GmbH (Rang 152)
- EVN AG (Rang 22)
- Eaton Industries (Austria) GmbH (Rang 117)
- Ebner Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (Rang 194)
- Egger Holzwerkstoffe GmbH (Rang 15)
- Eglo Leuchten GmbH (Rang 120)
- Energie AG Oberösterreich (Rang 24)
- Energie Steiermark AG (Rang 33)
- Essity Austria GmbH (Rang 136)
F
- FACC AG (Rang 107)
- FRONIUS INTERNATIONAL GmbH (Rang 47)
- Fill Gesellschaft m.b.H. (Rang 217)
- Fischer Sports GmbH (Rang 232)
- Flextronics International Gesellschaft m.b.H. (Rang 207)
- Frauenthal Holding AG (Rang 73)
- Frequentis AG (Rang 128)
- Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH (Rang 172)
G
- GANAHL AG (Rang 115)
- GAW Group Pildner-Steinburg Holding GmbH (Rang 227)
- GF Casting Solutions Altenmarkt GmbH & Co KG (Rang 204)
- Garant Tierhnahrung GmbH (Rang 216)
- Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH (GG Group) – Gruppe (Rang 96)
- Gebrüder Woerle GmbH (Rang 219)
- Geislinger GmbH (Rang 240)
- Getzner Textil Aktiengesellschaft (Rang 133)
- Glock Gesellschaft m.b.H. (Rang 106)
- Greiner AG (Rang 38)
H
- HAINZL Industriesysteme GmbH (Rang 209)
- HAUSER GmbH (Rang 138)
- HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE OPERATIONS GESELLSCHAFT MBH (Rang 19)
- HIRSCH Servo AG (Rang 135)
- Hagleitner Hygiene International GmbH (Rang 230)
- Hammerer Aluminium Industries Extrusion GmbH (Rang 81)
- Hasslacher Holding GmbH (Rang 121)
- Heinzel Holding GmbH (Rang 34)
- Henn Gruppe (Rang 236)
- Herbert Handlbauer GmbH (Rang 196)
- Herz Industries GmbH (Rang 111)
- Hirschmann Automotive GmbH (Rang 105)
- Hydro Extrusion Nenzing GmbH (Rang 218)
I
- IFN Beteiligungs GmbH (Rang 82)
- IGO Industries GmbH (Rang 88)
- IMS Nanofabrication GmbH (Rang 122)
- INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH (Rang 190)
- Imerys Villach GmbH (Rang 243)
- Infineon Technologies Austria AG (Rang 10)
- Innio Jenbacher GmbH & Co OG (Rang 70)
- illwerke vkw AG (Rang 49)
J
- JAF-Group AG (Rang 78)
- Jerich Austria GmbH (Rang 164)
- Josef Manner & Comp. AG (Rang 179)
- Josko-Scheuringer Holding GmbH (Rang 221)
K
- KEBA Group AG (Rang 129)
- KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (Rang 40)
- KTM Fahrrad GmbH (Rang 131)
- KUHN Holding GmbH (Rang 99)
- Kaindl Holzindustrie GmbH (Rang 123)
- Kapsch TrafficCom AG (Rang 118)
- Kellner & Kunz AG 27) (Rang 147)
- Kelly Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Rang 189)
- Klinger Holding GmbH (Rang 109)
- Knapp AG (Rang 39)
- Knill Gruppe (Rang 103)
- Knorr-Bremse GmbH (Rang 100)
- Koenig & Bauer (AT) (Rang 250)
- Kontron AG (Rang 46)
- Kostwein Maschinenbau GmbH (Rang 214)
- Kremsmüller Gruppe (Rang 192)
- Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co. KG (Rang 51)
- Künz GmbH (Rang 222)
L
- LEGRO Group GmbH (Rang 142)
- LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste (Rang 62)
- Lenze Austria GmbH (Rang 211)
- Leube Zement GmbH (Rang 213)
- Liebherr-Werk Nenzing GmbH (Rang 89)
- Liebherr-Werk Telfs GmbH (Rang 158)
- Lisec Austria GmbH (Rang 175)
- Lohmann & Rauscher GmbH (Rang 224)
M
- MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG (Rang 11)
- MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Rang 130)
- Marcher Gruppe (Rang 101)
- Mars Austria OG (Rang 150)
- Maschinenfabrik Liezen Beteiligungs GesmbH (Rang 182)
- Mayer & Co Beschläge GmbH (Rang 165)
- Mayr-Melnhof Holz Holding AG (Rang 84)
- Mayr-Melnhof Karton AG (Rang 14)
- Med-El Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. (Rang 140)
- Melecs Holding GmbH (Rang 126)
- Meusburger Georg GmbH & Co KG (Rang 174)
- Miba AG (Rang 63)
- Mondi Group (Rang 7)
- Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft (Rang 76)
- Münze Österreich Aktiengesellschaft (Rang 56)
- Münzer Bioindustrie GmbH (Rang 159)
N
- NOVOMATIC AG (Rang 20)
- NUFARM GmbH & Co.KG (Rang 215)
- Norske Skog Bruck GmbH (Rang 195)
- Novartis Pharma GmbH und Novartis Pharmaceutical Manufacturing GmbH (Rang 42)
- NÖM AG (Rang 91)
O
- OMV Aktiengesellschaft (Rang 1)
- ORASIS Industries Holding GmbH (Rang 148)
- Ottakringer Getränke AG (Rang 185)
- Otto Bock HealthCare Products GmbH (Rang 210)
P
- PALFINGER AG (Rang 27)
- POLYTEC Holding AG (Rang 93)
- Pankl Racing Systems AG (Rang 145)
- Peneder Holding GmbH (Rang 247)
- Pfanner Gruppe (Rang 137)
- Pfeifer Holding GmbH (Rang 77)
- Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. (Rang 98)
- Pierer Industrie AG (Rang 16)
- Plansee Holding AG (Rang 31)
- Pollmann International GmbH (Rang 234)
- Primetals Technologies Austria GmbH (Rang 95)
- Prinzhorn Holding GmbH (Rang 32)
- Pöttinger Landtechnik GmbH (Rang 124)
R
- RAG Austria AG (Rang 92)
- RHI Magnesita GmbH (Rang 18)
- Radatz Feine Wiener Fleischwaren GmbH (Rang 208)
- Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co. OG (Rang 45)
- Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich GesmbH (Rang 97)
- Rosenbauer International AG (Rang 58)
- Rudolf Weinberger Holding GmbH (Rang 223)
- Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG (Rang 187)
- Rupp Austria GmbH (Rang 157)
- RÖFIX AG (Rang 177)
- Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH (Rang 206)
S
- S. Spitz GmbH (Rang 173)
- SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG (Rang 114)
- SIG Combibloc GmbH & Co KG (Rang 153)
- SJP Holding GmbH (Rang 233)
- SKB Industrieholding GmbH (Rang 141)
- SKF Österreich AG (Rang 132)
- SKIDATA (Rang 163)
- SML Maschinengesellschaft mbH (Rang 220)
- SSI Schäfer Automation GmbH (Rang 212)
- STIHL Tirol GmbH (Rang 87)
- STIWA Holding GmbH (Rang 169)
- SUNPOR Kunststoff Gesellschaft m.b.H. (Rang 167)
- SWARCO AG (Rang 61)
- Saint-Gobain Austria GmbH (Rang 242)
- Salvagnini Maschinenbau GmbH (Rang 238)
- Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation (Rang 29)
- SalzburgMilch GmbH (Rang 154)
- Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. (Rang 188)
- Sanofi-Aventis GmbH (Rang 235)
- Sattler AG 2) (Rang 241)
- Schaeffler Austria GmbH (Rang 198)
- Scheuch Management Holding GmbH (Rang 162)
- Schmid Industrieholding G.m.b.H (Rang 30)
- Schrack Technik Holding AG (Rang 113)
- Semperit AG Holding (Rang 94)
- Senoplast Klepsch & Co GmbH (Rang 193)
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Rang 23)
- Stahl- und Walzwerk Marienhütte Gesellschaft m.b.H. (Rang 183)
- Starlim Spritzguss GmbH (Rang 237)
- Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H. (Rang 151)
- Steyr Automotive GmbH (Rang 85)
- Stoelzle Oberglas/Stoelzle Glasgruppe (Rang 127)
- Stora Enso Wood Products GmbH (Rang 161)
- Swarovski Kristall Gruppe (Rang 44)
T
- TCG Unitech GmbH (Rang 203)
- TGW Logistics GmbH (Rang 69)
- TIGER Coatings GmbH & Co. KG (Rang 170)
- TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG (Rang 41)
- TREIBACHER INDUSTRIE AG (Rang 108)
- TRUMPF Maschinen Austria GmbH & Co. KG. (Rang 119)
- Takeda Gruppe (Rang 52)
- Teufelberger Holding Aktiengesellschaft (Rang 171)
- Thöni Holding GmbH (Gruppe) (Rang 134)
- Tiroler Glashütte GmbH (Rang 146)
- Traktionssysteme Austria GmbH (Rang 239)
- TroGroup GmbH (Rang 176)
- Tyrolit Gruppe (Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G.) (Rang 86)
U
- Umdasch Group AG (Rang 43)
- Unger Stahlbau Ges.m.b.H. (Rang 180)
- Unilever Austria GmbH (Rang 201)
- Unternehmensgruppe Dr. Cornelius Grupp (CAG/TUBEX/PREFA) (Rang 26)
V
- VFI GmbH (Rang 160)
- VIVATIS Holding AG (Rang 57)
- Verbund AG (Rang 4)
- Vetropack Austria GmbH (Rang 181)
- voestalpine AG (Rang 2)
W
- WIG Wietersdorfer Holding (Rang 67)
- WINTERSTEIGER Holding AG (Rang 200)
- WITTMANN BATTENFELD GmbH (Rang 155)
- WOLLSDORF LEDER SCHMIDT & Co. Ges.m.b.H. (Rang 249)
- Welser Profile Beteiligungs GmbH (Rang 83)
- Wieland Austria Ges.m.b.H. (Rang 156)
- Wiener Netze GmbH (Rang 75)
- Wiener Stadtwerke GmbH (Rang 8)
- Wienerberger AG (Rang 12)
- Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH (Rang 199)
- Wilhelm Schwarzmüller GmbH (Rang 139)
- Wolfram Bergbau und Hütten AG (Rang 168)
Z
- ZKW Group GmbH (Rang 50)
- Zumtobel Group AG (Rang 65)
Ö
- Österreichische Salinen AG (Rang 205)