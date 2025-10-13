Größte Unternehmen Österreich 2025 : Die 250 größten Unternehmen in Österreichs Industrie 2025

13.10.2025
Lesezeit: ca. 2 Minuten
250 Industrie-Giganten im exklusiven Ranking: Wer zählt 2025 zu den umsatzstärksten Unternehmen Österreichs – und wer fällt überraschend zurück? Das vollständige Ranking liefert alle Zahlen, neue Top-Performer und spannende Entwicklungen aus der Industrie.
250 Top Unternehmen Österreich 2025
© Industriemagazin (KI-generiert)

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
13.10.2025
Letzte Aktualisierung
11.02.2026
Daniel Pohselt
Tom Arnold