Das Jahr 2024 war ein herausforderndes und richtungsweisendes Jahr für die globale Automobilindustrie. Einerseits dominierte die Diskussion über den Wandel hin zu Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Andererseits erlebte die Branche auch eine tiefgreifende Krise, die auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: gestiegene Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme, die Folgen des Ukraine-Konflikts sowie eine globale Abschwächung der Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten wie China und den USA.

>>> Der Abstieg der deutschen Autoindustrie – worunter VW & Co. wirklich leiden

Während etablierte Hersteller mit steigenden Kosten und zurückgehenden Verkaufszahlen zu kämpfen hatten, drängten neue Marktteilnehmer – vor allem aus dem Elektroauto-Sektor – aggressiv auf die Bühne. Zusätzlich wurden die Konsumenten von hohen Energiekosten, Inflation und den wirtschaftlichen Unsicherheiten belastet. Diese Situation führte zu einer Polarisierung: einerseits eine steigende Nachfrage nach kostengünstigen, effizienten Fahrzeugen, andererseits ein wachsendes Interesse an Luxus- und Premiumautos, insbesondere im Bereich Elektro- und Sportwagen.

Der ADAC hat in diesem Jahr über 80 Fahrzeuge getestet und bewertet, um sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden Orientierung zu bieten. Das Ranking 2024 zeigt: Trotz der Herausforderungen setzt die Automobilbranche auf Innovation, Qualität und Kundenorientierung. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Gewinner des Jahres, analysieren die wichtigsten Trends und bieten fundierte Einblicke in die Entwicklungen des Marktes.