Zwar hatte der Badener Anwalt und Investor Rudolf Fries seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft sehr aktiv angestoßen und seinen beiden Kindern jede Unterstützung zugesagt. Mit welcher Konsequenz sein Vater die Übergabe durchzieht, hatte der Filius trotzdem nicht unbedingt kommen sehen. Tochter Franziska übernimmt gerade schrittweise die Anwaltskanzlei der Eltern. Und Sohn Rudolf, "der einzige Nicht-Anwalt in der Familie" (O-Ton Fries), verantwortet seit ein paar Jahren das Bauträgergeschäft und ist nach dem Ausscheiden seines Vaters aus dem Kontrollgremium auch Aufsichtsrat beim Spritzgießmaschinenbauer Engel Austria. Ob der 33-jährige das in seinen Adoleszenzjahren kommen sah?

Waldarbeit

Für Fries junior, in einer ländlichen niederösterreichischen Gemeinde mit heute knapp 1.000 Einwohnern sozialisiert, hieß es nach der Schule zunächst weiterhin: Wald, Wiesen, Weiher. Um Geld zu verdienen, verdingte er sich für die Erzdiözese Wien in Kirchberg am Wechsel als Forstarbeiter. Nach einem Jahr zog es ihn dann doch in die Hörsäle der WU Wien. Und er startete seine Laufbahn bei Joma, einem früheren Handelshaus, das sein Vater als Sanierungsfall erworben hatte. Dieser drehte dort die Strategie und begann mit der Fertigung eigener Produkte. Fries jobbte im Lager, im Werkzeugbau und der Werkstätte. Nach einigen Jahren übernahm er die Produktionsleitung, im Alter von 25 wurde er Geschäftsführer. Und er übernahm dank eines Kredits, den ihm seine Familie gewährte, 100 Prozent an dem Unternehmen. Heute hat er sich aus der operativen Rolle beim Hersteller von Verpackungen aus nachhaltiger Kunststofftechnik weitgehend zurückgezogen, er arbeitet noch eingeschränkt im Vertrieb und bei den Key-accounts. Und die Produktion wurde aus Brunn am Gebirge nach Bosnien verlagert. Fries fand einen Käufer für das Grundstück in Brunn - die in unmittelbarer Nachbarschaft domizilierte IMS Nanofabrikcation wollte ihren Standort erweitern. "Ein lucky punch", sagt Fries junior heute. Der auch angesichts der Rahmenbedingungen in der EU - etwa den Energiekosten, die in Bosnien nur bei der Hälfte lägen und den drastisch niedrigeren Lohnkosten - froh ist, diesen Schritt gegangen zu sein.

80 Joma-Mitarbeiter arbeiten seit vorigen August in Kreševo, 20 in Baden in Verwaltung und Vertrieb. Die Entwicklung des Unternehmens sei gut. Die wirtschaftlichen Kennzahlen würden stimmen. Das freue auch den Großvater, der regelmäßig mit am Tisch sitze und alles "präsentiert bekommen möchte", sagt Fries.

Transformation



Mit ihm nahm schließlich alles seinen Anfang: Er investierte in den frühen Jahren in das von Ludwig Engel gegründete Unternehmen Engel. Heute befindet sich der Maschinenbauer - mehrheitlich kontrolliert von der Familie Engleder -inmitten der Transformation. "Vom historisch sehr hohen Automotive-Anteil ist der Switch zu alternativen Bereichen wie Pharma und Medical sehr gut gelungen", sagt Fries, der seit 2023 nun im Engel-Aufsichtsrat sitzt. Auch CEO Stefan Engleders Strategie, das Unternehmen in der Triade - also global - aufzustellen, sei unter den aktuellen Gesichtspunkten der Handelsbeschränkungen "klug", sagt er.

Und überhaupt: "Seit jeher ohne Bankschulden zu wirtschaften ist eine unglaubliche Leistung", sagt Fries. Der sich als Eigentümer über die "solide wirtschaftliche Basis" bei Engel freut - trotz der aktuell großen Herausforderungen.

Harmonie



Der angehende Doktor der Raumplanung, der den Engel-CEO schon einmal im Flieger Richtung China-Werke trifft, sieht Engel mit der aktuellen Geschäftsführung jedenfalls sehr gut aufgestellt, um durch die diese Krise zu rudern. Vielleicht eine Facette des Erfolgs: "Wir pflegen im Eigentümerkreis ein sehr harmonisches Verhältnis", sagt Fries.

Der mit seinem Vater auch darin übereinstimmt, dass es angesichts von Dauerkrisen noch nie so wichtig war, sich neu zu erfinden. Zyklen gab es immer, aber die Geschwindigkeit sei heute eben um ein Vielfaches höher. Sein Vater habe wohl auch deshalb seinen Rückzug eingeleitet: Heute 67, kommt dieser immer noch ohne Computer aus.