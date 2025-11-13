Im Gespräch mit Dominik Baulig merkt man rasch, dass hier jemand spricht, der sich durch langwierige Prozesse nicht aus der Ruhe bringen lässt. Der geschäftsführende Gesellschafter der Gießerei Schmees cast Langenfeld weiß, was es bedeutet, sich im hochregulierten Umfeld der Wehrtechnik zu bewegen. Sein Unternehmen gehört zu den wenigen unabhängigen Betrieben in Deutschland, die eine Panzerstahlzulassung besitzen – eine Eintrittskarte in eine Industrie, in der jeder Schritt geprüft, kontrolliert und dokumentiert wird. „Ohne diese Qualifizierung redet niemand mit Ihnen“, sagt Baulig.

Verpassen Sie keine Entwicklungen mehr aus Österreichs Industrie: Mit unserem Daily Briefing erhalten Sie jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Branchen-News direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden und informiert bleiben!

Das Unternehmen hat vor sieben Jahren begonnen, sich mit der Thematik der Fertigung wehrtechnischer Produkte zu befassen und hat 2022 die Qualifizierung für den Panzerstahl nach TL 2350-0002 erlangt. Erst mit der Zulassung wurde das Unternehmen überhaupt für Systemhersteller wie Rheinmetall oder KNDS sichtbar. Drei Gießereien in Deutschland erfüllen diese Anforderungen – zwei gehören KNDS. Die Panzerstahlzulassung ist dabei ein technischer und administrativer Kraftakt. Alle fünf Jahre muss sie erneuert werden, inklusive Beschussversuchen und Abnahmen durch den Wehrtechnischen Dienst der Bundeswehr. Erst danach dürfen Bauteile gefertigt werden, die für gepanzerte Fahrzeuge zugelassen sind. Doch selbst damit ist die Arbeit nicht getan: Jedes Bauteil muss in einem gesonderten Verfahren – der sogenannten First Article Inspection (FAI) – nochmals einzeln qualifiziert werden. „Wenn das Bauteil läuft, sind Sie qualifiziert. Danach kommen die Bestellungen“, erklärt Baulig.



Überraschende Aufräge



Doch Bestellungen sind in der Verteidigungsbranche kein schnell fließender Strom, sondern eher ein zähes Rinnsal. Aufträge werden angekündigt, diskutiert, konkretisiert – und kommen dann oft überraschend. „Wir haben heute eine Bestellung bekommen, von der gestern noch keiner etwas wusste“, erzählt Baulig über ein Abgasgehäuse für einen Panzer des Abnehmers KNDS. Solche Vorgänge gehören zur Routine. Die Fertigungskapazität dafür liegt parat: 150 Teile, jeweils rund 25 Kilo schwer. „Das ist eine kleine Serie für uns. Wir sind sonst Einzelteilfertiger, das läuft einfach mit.“

In der Wehrtechnik sind die Stückzahlen überschaubar, die Anforderungen aber hoch. Baulig zieht den Vergleich zur Automobilindustrie: „Da werden täglich Tausende Fahrzeuge produziert. In unserem Bereich sind 20 Fahrzeuge im Monat schon viel.“ Entsprechend sind die Vorlaufzeiten, Abstimmungen und Prüfverfahren ausgeprägt. Für den Mittelständler bedeutet das eine andere Taktung als im klassischen Maschinenbau, aber auch langfristige Perspektive. „Es gibt jetzt erstmals Projekte, die bis 2029 oder 2030 laufen sollen. Das kennen wir aus unserem Kerngeschäft nicht“, sagt Baulig.

Der wehrtechnische Anteil am Umsatz liegt inzwischen bei rund 20 Prozent – Tendenz steigend. „Mit den angekündigten Stückzahlen werden wir nächstes Jahr Richtung 30 bis 35 Prozent gehen“, rechnet Baulig vor. Trotzdem bleibt die Gießerei breit aufgestellt. „Wir werden nicht zulassen, dass wir zur Hälfte Wehrtechnik machen. Das ist ein stabiler, aber klar abgegrenzter Teil unseres Geschäfts.“ Nische. Schmees cast Langenfeld bewegt sich in einer Nische: Das Unternehmen fertigt kleine und mittlere Gussteile, die für große Serienhersteller nicht attraktiv sind. Dazu gehören Scharniere, Abgasgehäuse oder andere Stahlgusskomponenten mit komplexer Geometrie. Jede Komponente wird aus speziell legiertem Panzerstahl gefertigt – je nach Schutzklasse.