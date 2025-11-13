Defence Schmees cast Langenfeld : Panzerstahl als Eintrittskarte: Wie Schmees cast Langenfeld es in die Wehrtechnik geschafft hat

13.11.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Weg in den Defence-Sektor ist lang, komplex und stark reglementiert. Die Gießerei Schmees cast Langenfeld zählt zu den wenigen Betrieben in Deutschland mit Panzerstahlzulassung – einer Schlüsselqualifikation, ohne die kaum ein Zugang zu Systemherstellern wie Rheinmetall oder KNDS möglich ist. Geschäftsführer Dominik Baulig über gesundes Wachstum im Bereich Wehrtechnik und wie der Eintritt in den von Freigabe- und Genehmigungsverfahren durchzogenen militärischen Sektor gelingt.
Schmees cast Langenfeld

Produktion bei Schmees cast Langenfeld: Panzerstahlzulassung als technischer und administrativer Kraftakt.

- © Schmees cast Langenfeld

Erstveröffentlichung
13.11.2025
Letzte Aktualisierung
13.11.2025
Daniel Pohselt