INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Herr Haslacher, die Industriellenvereinigung hat kürzlich eine Taskforce eingerichtet, die die österreichische Politik bei Verteidigungs- und Sicherheitsfragen stärker in Bewegung bringen soll. Haben Sie das Gefühl, dass in Österreich Reformbedarf besteht – etwa bei Genehmigungen oder Exportregeln für Defence-Unternehmen?

Norbert Haslacher: Etwa 20 Prozent unseres Umsatzes entfallen auf Defence, und wir haben 98 Prozent Exportquote. Das heißt, wir sind von diesen Regelungen direkt betroffen. Unsere Produkte sind aber Dual-Use-Güter – sie können zivil wie militärisch genutzt werden – und fallen daher nicht unter das Kriegsmaterialgesetz. Trotzdem ist die Rechtslage unklar. Es gibt unterschiedliche Listen zwischen Innen- und Außenministerium, was nun als Dual Use gilt. Dazu kommen das Neutralitätsgesetz und europäische Verpflichtungen – all das ergibt ein Regelgeflecht, das derzeit viel Interpretationsspielraum lässt.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Für Unternehmen ist das problematisch, weil es keine Rechtssicherheit gibt. Die Grenzen zwischen Dual Use, Neutralität, Kriegsmaterial und EU-Verpflichtungen sind nicht sauber definiert. Wir müssen vieles über Gespräche klären, statt auf eine klare gesetzliche Grundlage zu bauen. Das erschwert Investitionen und langfristige Entscheidungen.

Wollen Sie das an einem Beispiel festmachen?

Haslacher: Ein klassisches Beispiel ist die Frage, ob Österreich in Kriegsgebiete liefern darf. Im Neutralitätsgesetz steht dazu nichts Konkretes. Wir liefern derzeit nicht in die Ukraine, weil die rechtlichen Risiken zu groß sind. Aber es stellt sich eine zweite Frage: Wenn innerhalb der EU ein Land in einen Konflikt gerät – darf Österreich dann liefern oder nicht? Wenn ich als EU-Mitglied vertraglich verpflichtet bin, gilt dann die Neutralität oder der EU-Vertrag? Diese Unklarheit führt dazu, dass manche europäischen Partnerländer sagen: „Von Österreich kann ich nichts kaufen, die liefern im Ernstfall nicht.“ Das zeigt, dass unsere Neutralität innerhalb der EU neu interpretiert werden müsste. Sonst verlieren wir industrielle Glaubwürdigkeit – und am Ende auch Aufträge.

Wie wirkt sich die geopolitische Lage auf Ihr Geschäft aus?

Haslacher: Wir sehen ein zunehmendes Interesse, keine explosionsartige Steigerung. Nach dem deutschen Sondervermögen von 100 Milliarden Euro haben viele Länder zwar Budgets aufgestellt, aber bis diese Gelder tatsächlich in Ausschreibungen und Projekte fließen, vergeht Zeit. Diese Verfahren sind öffentlich, komplex und rechtsgebunden. Oft muss erst geklärt werden, ob bestehende Verträge genutzt oder neue Verfahren gestartet werden. Das dauert. Wir erwarten daher keinen plötzlichen Sprung, sondern eine stetig wachsende Pipeline über die nächsten Jahre. Positiv ist: Es gibt neue europäische Regularien, die europäische Anbieter bevorzugen. Das stärkt Firmen wie Frequentis gegenüber außereuropäischen Wettbewerbern.