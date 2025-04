Entgeltliche Einschaltung

Smarte Heizungsoptimierung : Zukunftsfähige Heizsysteme: Effizienz durch intelligente Technologien

Trotz Klimabewusstsein und hoher Energiekosten wird in Österreich weiterhin ineffizient geheizt. Laut der vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie initiierten Klimaschutzinitiative „klimaaktiv“ gelten dabei etwa 700.000 Heizungsanlagen als bereits veraltet.* In Anbetracht der ebenfalls wachsenden Anforderungen an eine Reduktion des CO₂-Ausstoßes wird die Notwendigkeit für effizientere Lösungen immer dringlicher. Auch neuere Heizungsanlagen weisen erhebliche Optimierungspotenziale auf.