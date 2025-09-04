INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Bach, die Technology Talks Austria stehen heuer unter dem Generalthema „Boosting Competitiveness: The Power of Research and Innovation“. Warum dieses Thema?

Brigitte Bach: Europas Wettbewerbsfähigkeit ist in den vergangenen Jahren zunehmend unter Druck geraten – das gilt auch für den Standort Österreich. Entsprechend hoch ist die Priorität dieses Themas auf Ebene der Europäischen Kommission sowie in der österreichischen Bundesregierung. Forschung, Technologie und Innovation (FTI) sind der zentrale Hebel für wirtschaftliches Wachstum, internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität! Die künftige Prosperität Europas hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, in Schlüsseltechnologien eine führende Rolle einzunehmen. Im globalen Wettbewerb um Wohlstand und Einfluss braucht es gezielte Strategien, damit Österreich und Europa auch künftig an der Spitze mitspielen. Ein wesentliches Ziel ist es dabei, die bestehende Produktivitätslücke gegenüber den USA zu schließen und bei Innovationen wieder zur Weltspitze aufzuschließen.

Wie wird dieses Thema bei den Technology Talks 2025 behandelt?

Andreas Kugi: Die Rolle von Forschung, Technologie und Innovation für Europas Wettbewerbsfähigkeit wird in sechs Plenarveranstaltungen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Im Fokus stehen zentrale Themen wie Produktivität, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, Technologieführerschaft, Ressourcen und Resilienz sowie die politischen und strukturellen Rahmenbedingungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fließen in zwei forschungspolitische Panels auf europäischer und nationaler Ebene ein. Ergänzend dazu vertiefen Workshops – in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern – ausgewählte Aspekte des Generalthemas und erweitern den Diskurs um komplementäre Inhalte.

Die Programmierung der Technology Talks Austria erfolgte mit enger Einbindung des wissenschaftlichen Programmbeirates mit hochrangigen Vertretern folgender Organisationen: acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, AIT Austrian Institute of Technology, Christian Doppler Gesellschaft (CDG), Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben) und Wissenschaftsfonds (FWF). Dieses Netzwerk macht letztendlich auch den Unterschied: Es bringt hochkarätige internationale Speaker und Panelisten zu den Technology Talks Austria.