Insbesondere der wichtige Markt in den USA sei durch die Zollpolitik stark eingebrochen. Hinzu kämen eine weiterhin schwache Nachfrage in der Möbelindustrie sowie gestiegene Lohnkosten in den vergangenen Jahren. „Die Kosten sind in die Höhe geschnellt, das macht uns sehr zu schaffen, wir mussten reagieren“, wird Lehner zitiert. Besonders betroffen vom Umsatzrückgang sei 2023 der Bereich für Serienmaschinen zur Holzbearbeitung gewesen, während sich der Sonderanlagenbau positiv entwickle.

>>> IMA Schelling-Chef Lehner zum Metaller-KV: "Das ist schwer zu stemmen"

IMA Schelling, das seit dem Zusammenschluss von IMA und Schelling im Jahr 2015 kontinuierlich gewachsen sei, beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 2.000 Mitarbeitende, davon etwa 390 in Schwarzach. Ein Teil des Personalabbaus soll durch das Nichtnachbesetzen offener Stellen erfolgen, Kündigungen seien jedoch nicht vollständig zu vermeiden, heißt es weiter. Eine spürbare Erholung der Auftragslage wird für das laufende Jahr nicht erwartet.