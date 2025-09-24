Trotz der Forderung von US-Präsident Donald Trump, die NATO-Staaten sollten ihre Ölimporte aus Russland einstellen, zeigt sich Ungarn weiterhin unnachgiebig. Außenminister Péter Szijjártó betonte in einem Interview mit dem britischen Guardian (online, Dienstag), dass sein Land russische Energie dringend benötige, um eine stabile Versorgung zu sichern.

>>> Putin greift mit Notmaßnahme durch - Russlands Stahlindustrie kollabiert

„Für uns ist die Energieversorgung eine rein physische Frage“, erklärte Szijjártó, der auch für wirtschaftliche Außenbeziehungen zuständig ist. „Es mag schön sein, davon zu träumen, Öl und Gas von anderswo (als aus Russland, Anm.) zu kaufen. (...) Wenn man sich die physische Infrastruktur ansieht, ist es offensichtlich, dass es ohne die russischen Lieferungen unmöglich ist, die sichere Versorgung des Landes zu gewährleisten.“