Um die finanziellen Lasten des Kriegs gegen die Ukraine zu tragen, plant Russland eine Anhebung der Mehrwertsteuer. Für das Haushaltsjahr 2026 sieht das Moskauer Finanzministerium eine Erhöhung des Steuersatzes von derzeit 20 auf 22 Prozent vor. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch werde der Staat weiterhin alle sozialen Verpflichtungen erfüllen. Dennoch wurden als „strategische Priorität“ Verteidigung, Sicherheit sowie die Versorgung von Soldaten und deren Angehörigen genannt.

Darüber hinaus sind weitere steuerliche Belastungen vorgesehen, etwa für das Glücksspielgewerbe. Präsident Wladimir Putin hatte sich in der vergangenen Woche offen dafür gezeigt, Steuererhöhungen zur Finanzierung der Kriegsausgaben in Betracht zu ziehen.