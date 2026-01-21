Die von Ex-US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Waren aus mehreren europäischen NATO-Staaten sorgen auch in Österreich für wirtschaftliche Besorgnis – obwohl das Land nicht direkt betroffen wäre. Eine aktuelle Analyse der Österreichischen Nationalbank (OeNB) zeigt, dass die Zollpolitik dennoch spürbare Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft hätte.

Laut OeNB würde ein kurzfristiger Rückgang der österreichischen Wertschöpfung um 0,02 Prozent drohen, sollten die angekündigten Zusatzabgaben in Höhe von zehn Prozentpunkten in Kraft treten. Bei einer Anhebung auf 25 Prozentpunkte ab Juni – wie von Trump geplant – könnten sich die langfristigen Verluste auf bis zu 0,15 Prozent summieren. Besonders betroffen wären dabei die Metallverarbeitung, chemische Industrie und der Bergbau.