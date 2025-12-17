SIHGA Nachhaltigkeit : Holzbau-Wunder: Wie Marc Simmer SIHGA zum Innovationsführer machte

17.12.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Marc Simmer hat einen ungewöhnlichen Weg hinter sich – vom Kitesurfer und Berliner Start-up-Gründer zum Chef des oberösterreichischen Unternehmens SIHGA. Heute treibt er dort mit digitaler Sensorik, Innovationsgeist und nachhaltiger Strategie den technologischen Wandel im Holzbau voran. Warum seine Vision weit über Schrauben hinausgeht – und was SIHGA zur echten Ausnahme in der Branche macht.
Marc Simmer geschäftsführender Gesellschafter SIHGA

„Done is better than perfect.“
Marc Simmer geschäftsführender Gesellschafter SIHGA



Erstveröffentlichung
17.12.2025
Letzte Aktualisierung
17.12.2025
Daniel Pohselt