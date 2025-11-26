SIHGA Nachhaltigkeit : Marc Simmer: Der Schrauben-King

26.11.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Marc Simmer führt mit 31 Jahren den oberösterreichischen Holzbauspezialisten SIHGA. Vom Olympiakader über die Berliner Start-up-Szene bis zum technologisch getriebenen Mittelständler: Porträt einer ungewöhnlichen Laufbahn.
Marc Simmer geschäftsführender Gesellschafter SIHGA

„Done is better than perfect.“
Marc Simmer geschäftsführender Gesellschafter SIHGA

Erstveröffentlichung
26.11.2025
Letzte Aktualisierung
26.11.2025
Daniel Pohselt