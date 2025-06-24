Ein besonders brisanter Punkt der aktuellen Revision ist die geplante Abschaffung der EU-weit harmonisierten zivilrechtlichen Haftung im Rahmen der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Ursprünglich sah der Gesetzesentwurf vor, dass betroffene Unternehmen im Falle einer Verletzung menschenrechtlicher oder umweltbezogener Sorgfaltspflichten auch von geschädigten Personen oder NGOs EU-weit haftbar gemacht werden können. Mit dem sogenannten „Omnibus-Paket“ wird diese Regelung nun gestrichen. Stattdessen liegt die Verantwortung künftig ausschließlich bei den einzelnen Mitgliedstaaten, die eigene zivilrechtliche Haftungssysteme vorsehen oder nicht.

Human Rights-Advocacy-Gruppen wie OGP Global Rights warnen davor, dass durch diesen Schritt der Zugang zu Recht für Opfer grenzüberschreitender Menschenrechtsverletzungen massiv eingeschränkt wird. Sie heben hervor, dass ein fragmentierter Rechtsrahmen in vielen Fällen keine bessere Durchsetzbarkeit ermögliche, sondern das Gegenteil bewirke – weil national unterschiedliche Schwellen und Hürden bestehen, die den Weg für Klagen erschweren . Historische Präzedenzfälle, wie etwa toxische Abfalltransporte eines schwedischen Bergbauunternehmens nach Chile in den 1980er Jahren, zeigen deutlich, wie lückenhafte nationale Regelungen zu unzureichenden Entschädigungen führten.

Rechtsexperten kritisieren, dass die Streichung der EU-Haftung die ursprünglich angestrebte einheitliche Rechtsdurchsetzung unterminiert. Ohne EU-weite zivilrechtliche Ansprüche entstehe ein „Flickenteppich“ nationaler Verfahren mit stark variierenden Effektivitätsgraden und Rechtsklarheit . Beispielsweise muss jede nationale Gerichtsbarkeit nun individuell entscheiden, ob NGOs oder Gewerkschaften im Namen von Betroffenen klagen dürfen – eine Möglichkeit, die im ursprünglichen Entwurf noch ausdrücklich eingeräumt war.

Zudem entfällt die EU-Vorgabe, landesübergreifend Sammelklagen zuzulassen oder hohe finanzielle Sanktionen (wie bis zu 5 % des weltweiten Konzernumsatzes) zu verhängen – auch diese Anreize zur Durchsetzung werden gestrichen . Menschenrechtler*innen und NGOs kritisieren, dass damit aus einem sonst potenziell wirksamen Instrument zur Durchsetzung globaler Standards eine zahnlose Regelung wird, die vor allem wirtschaftlichen Interessen Rechnung trägt .

Insgesamt bedeutet die Streichung der EU-weit geltenden zivilrechtlichen Haftung eine deutliche Verschiebung zugunsten nationaler Souveränität – doch Kritiker warnen, dass dies auf Kosten verstärkter Gerechtigkeit für Opfer von Menschenrechtsverletzungen geht und die EU ihre ambitionierte Rolle als Garant für globale Unternehmensverantwortung aufs Spiel setzt.