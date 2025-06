Trotz aller Herausforderungen gibt es auch Lichtblicke. Die Qualität der beruflichen Bildung ist in Österreich nach wie vor hoch. In Niederösterreich sorgen 14 HTL und ein starkes duales Ausbildungssystem für einen kontinuierlichen Nachschub an gut ausgebildeten Fachkräften. Die Lehrlingszahlen in der Industrie bleiben seit Jahren konstant. Ein klarer Indikator für die Attraktivität dieser Ausbildungsform. Helmut Schwarzl betont die Bedeutung dieses Systems: „Was wir in Österreich haben, ist einzigartig. Das duale Ausbildungssystem mit Berufsschule und praktischer Ausbildung im Betrieb sichert uns einen Vorsprung, den kaum ein anderes europäisches Land bieten kann. Initiativen wie proHTL und die Lernplattform der Wirtschaftskammer zeigen, dass Bildungsinitiativen zunehmend digitalisiert, vernetzt und an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt angepasst werden.“ Ein weiteres Erfolgsmodell ist die Lehre mit Matura, insbesondere in großen Industriebetrieben, wo die Maturavorbereitung direkt im Betrieb stattfindet. Das ermöglicht Jugendlichen niederschwelligen Zugang zu höherer Bildung ohne Verlust an Praxisnähe.