Der Rat der Europäischen Union hat am Montag in Luxemburg endgültig beschlossen, Gasimporte aus Russland schrittweise zu beenden. Nach einer Übergangsfrist sollen ab Anfang 2028 keine Lieferungen mehr in die EU erfolgen – auch nicht in Form von Flüssigerdgas (LNG). Die neue Verordnung wurde mit zwei Gegenstimmen verabschiedet. Österreichs Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) unterstützte den Beschluss.

Noch vor Sitzungsbeginn erklärte Zehetner: „Ja, wir werden natürlich dieser Verordnung zustimmen.“ Sie sprach von einem „ganz klaren, unmissverständlichen Signal“ im Einsatz für den Frieden in der Ukraine. Österreich habe sich frühzeitig vorbereitet und seit 2025 kein russisches Gas mehr bezogen. Die OMV habe ihre Verträge mit russischen Lieferanten vollständig beendet. Bei der Ausarbeitung der Verordnung habe man insbesondere auf Versorgungssicherheit und Preisstabilität geachtet, so Zehetner.

