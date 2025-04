Am Montagabend ereignete sich ein Zwischenfall in der Produktionsanlage des bekannten Salzburger Spanplattenherstellers Kaindl in Wals-Siezenheim (Flachgau). Gegen 20:40 Uhr wurde ein Brand gemeldet, der in zwei Zyklon-Staubabscheidern ausgebrochen war. Die Ursache des Feuers wird derzeit untersucht, doch erste Hinweise deuten auf eine Verpuffung in der Filteranlage hin. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, wie der Landesfeuerwehrverband Salzburg mitteilte.

Unmittelbar nach der Alarmierung wurde Alarmstufe zwei ausgelöst, was einen größeren Einsatz von Feuerwehrkräften erforderlich machte. Rund 100 Feuerwehrleute der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren Wals, Siezenheim und Viehhausen sowie der Betriebsfeuerwehr von Kaindl waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dank des koordinierten Einsatzes der Feuerwehren konnte der Brand noch am selben Abend unter Kontrolle gebracht werden. „Brand aus“ wurde kurz vor Mitternacht gemeldet. Johannes Leibetseder, Head of Global Public Affairs, geht von einem Schaden von "maximal 40.000 Euro, wahrscheinlich weniger" aus.