Wie das deutsche Handelsblatt heute berichtet, hat AMS-Osram einen Teil seiner Pensionsrückstellungen aufgelöst. Ziel ist es, finanzielle Spielräume zu schaffen, um das operative Geschäft zu stärken. Bestätigt wurde, dass rund 100 Millionen Euro in den Rückstellungen verbleiben, um unter anderem Inflationsausgleiche für einen Teil der deutschen Belegschaft weiterhin abzusichern. Die Maßnahme wurde mit dem Betriebsrat abgestimmt.

Hintergrund dieser Entscheidung ist die anhaltend hohe Verschuldung des Unternehmens. Seit der Übernahme des deutschen Traditionsunternehmens Osram durch den österreichischen Sensorspezialisten AMS im Jahr 2019 ist der Konzern finanziell unter Druck geraten. Die Nettofinanzverbindlichkeiten beliefen sich zuletzt auf rund zwei Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres verzeichnete das Unternehmen leichte Verluste.