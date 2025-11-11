Stellenabbau Industrie Österreich : HAI-Rückzug in Raten: Familienbetrieb streicht erneut Arbeitsplätze
Hammerer Aluminium Industries (HAI) mit Sitz in Ranshofen bei Braunau streicht weitere 20 Arbeitsplätze an der Unternehmenszentrale. Das teilte das Familienunternehmen am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Bereits im Jahr 2024 wurden konzernweit 250 Stellen abgebaut – nun folgen zusätzliche Kürzungen, insbesondere im Verwaltungsbereich.
In Summe sind seit dem Jahr 2022 rund 450 Arbeitsplätze entfallen, davon allein 170 in Ranshofen. Parallel dazu verzeichnete HAI einen deutlichen Umsatzrückgang: von 989 Millionen Euro im Jahr 2022 auf aktuell 822 Millionen Euro. Die Ursachen liegen laut CEO Rob van Gils in einer breitflächigen Investitionszurückhaltung auf Kundenseite: „Unsere Kunden tun sich allesamt schwer. Das hat sich abgezeichnet und trifft nicht nur die Autoindustrie, sondern auch den Maschinenbau und die Baubranche. Die Stimmung ist schlecht, es wird wenig investiert.“
HAI beliefert mit seinen Produkten zahlreiche Branchen, darunter die Automobil-, Bau- und Maschinenbauindustrie. Der international tätige Aluminiumverarbeiter betreibt acht Standorte in Österreich, Deutschland, Rumänien, Polen und Südkorea.
Kurzarbeit endet: HAI reagiert mit strukturellem Umbau und sozialverträglichen Maßnahmen
Das seit 15 Monaten laufende Kurzarbeitsmodell, das einen Gehaltsverzicht von 15 Prozent für die betroffenen Angestellten bedeutete, wird zum Jahresende beendet. Für van Gils ist klar, dass es sich nicht mehr um eine vorübergehende Schwächephase handelt: „Wir sehen, dass das Problem kein temporäres ist, sondern ein strukturelles.“ Daher werde man nun „sehr sozialverträgliche“ Maßnahmen umsetzen, um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren. In den vergangenen Jahren habe man bereits durch den Abbau von Leiharbeitsverhältnissen und durch das Nicht-Nachbesetzen von Pensionierungen gegengesteuert. Derzeit beschäftigt HAI 630 Mitarbeitende am Standort Ranshofen, konzernweit sind es 1.700.
Wettbewerbsfähigkeit unter Druck: HAI kritisiert Politik und investiert trotz Gegenwind
Vor dem Hintergrund einer schwachen Auslastung – aktuell liegt diese laut Unternehmen bei rund 60 Prozent – sieht van Gils Handlungsbedarf: „Wir sind deutlich zu teuer geworden und müssen als Standort schauen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zurückzuerlangen.“ Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds investierte HAI in den vergangenen Jahren über 100 Millionen Euro, etwa in eine neue Strangpressanlage und in ein Logistikzentrum am Standort Ranshofen. Auch im Bereich der Automobilzulieferung wurde in Richtung Elektromobilität umgerüstet.
Deutliche Kritik äußerte der CEO in den OÖN an politischen Rahmenbedingungen: So bemängelte er den laufenden Zollstreit zwischen der EU und den USA sowie die Umsetzung des europäischen Green Deal. HAI wurde 2007 als Abspaltung vom Aluminiumkonzern AMAG gegründet und befindet sich zu 74,9 Prozent im Besitz der Familie Hammerer. Die restlichen 25,1 Prozent hält Rob van Gils.