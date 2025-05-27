Angesichts der zunehmenden Stahlimporte aus Asien steht die Europäische Union (EU) vor der Herausforderung, ihre Industrie zu schützen, ohne gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) zu verstoßen. Dabei stehen der EU mehrere handelspolitische Instrumente zur Verfügung, die sowohl rechtlich zulässig als auch wirtschaftlich effektiv sind.

1. Anwendung von WTO-konformen Schutzmaßnahmen

Die EU hat bereits 2018 Schutzmaßnahmen in Form von Zollkontingenten für bestimmte Stahlprodukte eingeführt, um die heimische Industrie vor einem plötzlichen Anstieg der Importe zu schützen. Diese Maßnahmen wurden mehrfach verlängert und sind derzeit bis zum 30. Juni 2026 in Kraft. Sie ermöglichen es, Importe bis zu einer bestimmten Menge zollfrei zu lassen, während darüber hinausgehende Mengen mit einem Aufschlag von 25 % belegt werden.

2. Einleitung von Anti-Dumping- und Anti-Subventionsverfahren

Die EU kann Untersuchungen einleiten, um festzustellen, ob asiatische Hersteller Stahl zu Preisen unter den Produktionskosten (Dumping) oder mit unzulässigen staatlichen Subventionen auf den europäischen Markt bringen. Bei Nachweis solcher Praktiken können Ausgleichszölle verhängt werden, die WTO-konform sind und gezielt gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen.

3. Einführung des CO₂-Grenzausgleichssystems (CBAM)

Ab 2026 plant die EU die schrittweise Einführung des CO₂-Grenzausgleichssystems (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Dieses System sieht vor, dass Importeure von emissionsintensiven Produkten wie Stahl Zertifikate erwerben müssen, die den CO₂-Emissionen entsprechen, die bei der Herstellung der Produkte entstanden sind. Ziel ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und Anreize für eine klimafreundlichere Produktion zu schaffen.

4. Nutzung des Anti-Coercion Instruments (ACI)

Das 2023 eingeführte Anti-Coercion Instrument ermöglicht es der EU, auf wirtschaftlichen Druck von Drittstaaten zu reagieren, der darauf abzielt, politische Entscheidungen der EU oder ihrer Mitgliedstaaten zu beeinflussen. Obwohl dieses Instrument bisher nicht in Bezug auf asiatische Stahlimporte angewendet wurde, bietet es einen rechtlichen Rahmen, um auf wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen zu reagieren.

5. Internationale Zusammenarbeit und Reform der WTO-Regeln

Langfristig sollte die EU auf eine Reform der WTO-Regeln hinarbeiten, um besser auf die Herausforderungen durch staatlich subventionierte Überkapazitäten reagieren zu können. Eine verstärkte Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Handelspartnern, etwa im Rahmen eines "Green Steel Clubs", könnte helfen, gemeinsame Standards zu setzen und den fairen Handel zu fördern.

Durch die Kombination dieser Maßnahmen kann die EU den Importdruck aus Asien mindern und gleichzeitig ihre Verpflichtungen gegenüber der WTO einhalten.