Obwohl die Europäische Union derzeit keine aktive Förderung von Seltenen Erden betreibt, verfügt sie über bedeutende vorkommende Lagerstätten und hohe Ressourcenpotenziale – insbesondere in Skandinavien, dem Baltikum und Island/Grönland-Regionen. In den letzten Jahren richten sich Explorationen und erste Infrastrukturen vermehrt auf eine strategische Unabhängigkeit von China aus.

Schweden (Kiruna- und Per-Geijer-Gebiet)

Das staatliche Unternehmen LKAB hat im Januar 2023 den bislang größten europäischen Fund gemeldet: über 1 Million Tonne seltener Erdenoxide (REO) in der Kiruna-Region in Lappland. Auch die Per-Geijer-Lagerstätte enthält geschätzte 1,7 Millionen Tonnen REO. LKAB plant, ab 2028–2030 jährlich rund 2.000 Tonnen zu fördern – das könnten etwa 18 % der jährlichen REE-Nachfrage Europas decken.

Das syenitische Norra-Kärr-Vorkommen in Südschweden enthält ungewöhnlich hohe REE-Konzentrationen. Es wird als wichtiges Forschungsfeld betrachtet, gleichzeitig dienen Farne vor Ort als Bioindikatoren für Ressourcenerkundung.

Norwegen (Fen Carbonatite Complex)

Im Sommer 2024 kündigte das Unternehmen Rare Earths Norway erstmals detaillierte Ressourcen an: insgesamt 8,8 Millionen Tonnen REE-Oxide, mit etwa 1,5 Millionen Tonnen Magnet-Komponenten (z. B. Neodym und Praseodym). Damit wäre dies die größte Lagerstätte auf dem europäischen Festland.

Finnland (Sokli-Projekt)

Die state-owned Finnish Minerals Group verfolgt das Sokli-Projekt, reich an leichten REE. Der Plan zielt auf eine kommerzielle Produktion ab etwa 2035, um einen signifikanten Beitrag zur EU-Lieferkette zu leisten.

Grönland (Gardar-Igneous-Komplex)

Mehrere große REE-Lagerstätten an der Südwestküste, künftig potenzielle Beiträge zur europäischen Versorgung. Die nachhaltige Erschließung wird jedoch durch klimatische Bedingungen und lange Genehmigungsprozesse gebremst.

Baltikum & Island

Geologische Studien identifizierten nennenswerte Vorkommen, etwa in Estland. Firmen wie Neo Performance Materials haben daraufhin Verarbeitungsanlagen etabliert, etwa ein NdPr-Aufbereitungshaus in Estland (3.000 Tonnen/Jahr Kapazität).

Spanien (Matamulas-Projekt)

Quantum Mineria strebt an, bis zu 1.500 Tonnen NdPr-Oxide jährlich aus der Matamulas-Lagerstätte nahe Madrid zu produzieren. Genehmigungsverfahren laufen noch.

Deutschland

Zwischen 2013 und 2017 fasste das Bayerische Landesamt für Umwelt Erkenntnisse zum REE-Potenzial in Bayern zusammen: Der Süd- und Nordbayern enthaltende REE-Vorrat umfasst geschätzte 444 Tonnen leichte REO und 62 Tonnen schwere REO. Diese Konzentrationen wären zwar mengenmäßig relativ klein, doch bei weitergehender Exploration könnten sich daraus konsequente Projekte entwickeln.

Ein besonders herausragender Einzelfund liegt bei Storkwitz (Sachsen) nahe Delitzsch. Geologen stießen dort auf einen Karbonatitkörper mit 4,4 Mio Tonnen Erz und einem REO-Gehalt von 0,45 % – das entspricht rund 20 100 Tonnen REO, dazu Niob – bislang jedoch zu gering für eine wirtschaftliche Nutzung.