Der deutsche Stahlhersteller Salzgitter AG hat die von den USA angekündigte Erhöhung der Stahlzölle massiv kritisiert und fordert entschlossene Reaktionen von der EU-Kommission. Vorstandschef Gunnar Groebler erklärte am Montag: „Das direkte USA-Geschäft der Salzgitter AG im Stahlbereich ist nicht von nennenswerter Größe. Gleichwohl trifft die erratische Zollpolitik der USA Europas Wirtschaft hart – besonders den Standort Deutschland.“

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Die deutsche Stahlindustrie sieht sich mehrfach belastet: durch direkte Importzölle auf Stahlexporte in die USA, durch einen zunehmenden Importdruck auf dem EU-Markt infolge globaler Mengenumlenkungen sowie durch indirekte Folgen für stahlintensive Industriezweige wie den Maschinenbau oder die Automobilbranche.