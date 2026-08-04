Ali Mahlodji und Thomas Welser : Führung ohne Vertrauen: Der stille Grund, warum Top-Talente kündigen

04.08.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Zu viel Kontrolle kostet Unternehmen Tempo, Verantwortung und Innovation. Ali Mahlodji und Thomas Welser zeigen, warum Misstrauen Top-Talente ausbremst – und wie eine Kultur des Vertrauens Leistung und Eigenverantwortung freisetzt.
Welser Mahlodji

Thomas Welser (li.) und Ali Mahlodji: „Kommunikation offen, ehrlich, authentisch“

- © WWW.STEFANJOHAM.COM; Welser Profile; KI-berarbeitet

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Erstveröffentlichung
04.08.2026
Letzte Aktualisierung
04.08.2026
Daniel Pohselt