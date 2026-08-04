Es ist ein Bild, das im Gespräch immer wieder auftaucht: der Samen, die Pflanze, der Baum. Ali Mahlodji greift darauf zurück, als es um eine der Grundfragen moderner Führung geht: Woran erkennt man Potenzial bei Menschen? „Du würdest niemals den Samen eines Baumes ansehen und dir denken, aus dem kann keine Pflanze entstehen“, sagt Mahlodji. Entscheidend sei nicht, Potenzial wie eine versteckte Kennzahl zu identifizieren, sondern Bedingungen zu schaffen, unter denen es sichtbar werden kann. Mahlodji, CEO von futureOne, einem Tech-, Medien- und Persönlichkeitsentwicklungsunternehmen, das die Sinnhaftigkeit, die Menschlichkeit und die Selbstwirksamkeit zurück in die Arbeitswelt und Gesellschaft bringen will, erläutert: „Menschen müssten Räume vorfinden, in denen sie sich ausprobieren können und merken: Ich kann wirksam sein.“



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Thomas Welser knüpft dort an. Der Vertreter der 11. Generation des internationalen Familienunternehmens Welser Profile spricht aus der Perspektive eines Industriebetriebs, in dem Potenzialentfaltung als Teil der betrieblichen Realität verstanden werden soll. Besonders sichtbar werde das bei jungen Menschen in der Ausbildung. „Das Ziel ist ja nicht, dass nur die Ausbildenden oder der Betrieb die Potenziale sieht“, sagt Welser.

„Das Wichtigste ist, dass der Mensch selbst zunächst einmal die Potenziale sieht.“ Dafür brauche es aus seiner Sicht einen sicheren Raum. Einen Rahmen, in dem junge Menschen nicht sofort bewertet werden, sondern sich selbst erproben können. Welser beschreibt, wie Lehrlinge anfangs oft noch nicht genau sagen können, was sie wollen – nicht nur beruflich, sondern grundsätzlich im Leben. Genau dort beginne Entwicklung. „Wenn ein Mensch wirklich will, dann merkt man auf einmal, wie ein Potenzial entsteht“, sagt Welser. Oder genauer: wie sichtbar wird, was möglicherweise längst vorhanden war.